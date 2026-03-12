Los restos óseos aparecidos en Hornachos son "compatibles" con la desaparición de Francisca Cadenas

Agentes de la Guardia Civil en Hornachos - EUROPA PRESS

HORNACHOS (BADAJOZ) 12, (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado en relación a los restos óseos, por el momento sin identificar, hallados por la Guardia Civil en Hornachos (Badajoz), que son "compatibles" con la desaparición de Francisca Cadenas, sucedida en mayo de 2017 en dicho municipio.

"Aunque está en secreto de sumario solamente podremos decir que han aparecido restos óseos compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas", ha remarcado Quintana, en declaraciones a los medios esta pasada noche tras desplazarse hasta esta localidad pacense, después de que en la tarde de este pasado miércoles se encontraran restos óseos enterrados en el patio de la vivienda de los dos detenidos.

Acompañado por el alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, y el nuevo general de la Guardia Civil en Extremadura, Andrés Velarde, Quintana ha querido felicitar a este último cuerpo y, en este caso, a la Unidad Central Operativa (UCO), que ha hecho un trabajo "magnífico" y "profesional" que "demuestra que podemos confiar en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y en la Benemérita.

"Un caso complicado, muy complejo, de nueve años o casi nueve años", ha dicho Quintana, quien ha indicado "que, aunque está en secreto de sumario, solamente podremos decir que han aparecido restos óseos compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas". En cualquier caso, el delegado ha apuntado que "hay que continuar el trabajo" en el ámbito científico, como también continúa por parte de la Guardia Civil, ante lo que ha reiterado la labor "impecable que ha hecho durante todo este tiempo".

Del mismo modo, el delegado ha explicado que junto al alcalde de Hornachos, el general de la Guardia Civil o miembros de la UCO han estado con los familiares de Francisca Cadenas para transmitirles su ánimo y "agradecerles la confianza que han demostrado durante tanto tiempo en la Guardia Civil" y la "que han demostrado para que siempre supieran que se iba a resolver el caso, como así ha sido".

"Podemos darnos por satisfechos en la solución del caso, evidentemente es un caso que es problemático en este sentido para ellos y que lo han pasado muy mal durante todo este tiempo", ha reconocido, para apuntar que la familia de Cadenas les han trasladado que "de alguna forma" lo que sentían era "tranquilidad".

Asimismo, Quintana ha querido felicitar "muy especialmente" a la Guardia Civil y a la UCO y ha valorado que se puede decir que han tenido en Extremadura a "la élite" de la Benemérita para resolver este caso, que está bajo secreto del sumario y del que "solo" puede indicar que "los restos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas".

Sobre los detenidos, ha expuesto que pasarán a disposición judicial en el plazo de 72 horas y que desconoce si irán a Zafra o Villafranca de los Barros, al tiempo que ha puesto el acento en que los trabajos tienen que continuar porque no han finalizado.

EL CARIÑO DE HORNACHOS

Por su parte, Francisco Buenavista ha querido "mostrar de nuevo el cariño de todo el pueblo de Hornachos" y su "solidaridad con la familia de Francisca Cadenas", que ha esperado durante nueve años "pacientemente" a conocer el destino de la desaparecida, "que según parece hoy ya conocemos trágicamente". "Al menos por lo menos esta familia puede ya, si se confirma la sospecha, descansar".

También ha mostrado su "orgullo" por cómo se ha comportado su pueblo durante estos nueve años y "desde el primer minuto", acompañando a la familia en los diferentes rastreos que se hicieron por el término municipal, o en las concentraciones que periódicamente se han ido haciendo para seguir reivindicando atención a este caso.

"Por supuesto, y cómo no, felicitar a todos los profesionales de la Guardia Civil que han participado en esta investigación", ha aseverado el regidor, quien ha hecho hincapié en que "todo el mundo sabe que era un tema extremadamente complejo, pero afortunadamente hemos tenido a los mejores con nosotros", a la par que ha querido agradecer también a todos los que lo han hecho posible y ha deseado que "definitivamente se pueda esclarecer todo y que también el pueblo de Hornachos pueda descansar, porque ya lo merece".

(Más información en Europa Press)