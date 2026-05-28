El salario medio en Extremadura sube un 5% en 2024, hasta los 24.979 euros, pero se mantiene como el más bajo de España

Archivo - Un camarero trabajando en una terraza de Madrid - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El salario medio bruto anual de los extremeños en 2024, que se situó en 24.979 euros, se mantenía como el más bajo del país, junto al de los canarios y al de los castellanomanchegos, pese a subir un 5,4% respecto al año anterior, según refleja la 'Encuesta de Estructural Salarial 2024' del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este jueves.

El salario medio bruto anual de los hombres extremeños se situó en 2024 en 26.660,75 euros, un 5,8% superior al de 2023, en tanto que el de las mujeres avanzó un 5,0% por ciento, hasta los 23.296,85 euros.

En cuanto a los datos nacionales, el INE destaca que el salario más frecuente en España fue en 2024 de 16.520,2 euros brutos, un 6% superior al de 2023 pero un 10,5% inferior al de 2018, tras el fuerte aumento experimentado por el salario mínimo interprofesional (SMI) en los últimos años.

Según la 'Encuesta de Estructural Salarial 2024' del INE, muchos trabajadores de sueldos bajos se han desplazado al intervalo de los 16.000-17.000 euros anuales, haciendo de esta banda salarial la más frecuente en 2024.

Entre 2018 y 2021, el salario bruto anual más frecuente superó los 18.000 euros, pero a partir de 2022 fue bajando, hasta situarse aquel año en 14.586,4 euros.

Estos 16.520 euros de salario bruto más frecuente en 2024 lo percibieron el 3,8% de los asalariados.

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