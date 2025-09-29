Seleccionados los seis finalistas del Premio de Novela Mario Vargas Llosa que se fallará el 25 de octubre en Cáceres

MÉRIDA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Vargas Llosa ha dado a conocer a los seis finalistas del Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, dotado con 100.000 dólares, cuyo ganador se dará a conocer el próximo 25 de octubre en Cáceres.

Será en el transcurso de la clausura de la VI edición de la Bienal Mario Vargas Llosa, que se celebrará en Extremadura entre el 22 y el 25 de octubre, que tendrá como sede principal Cáceres y contará con actividades en Badajoz y Trujillo, gracias al impulso y respaldo de la Junta de Extremadura.

Los finalistas de esta edición son Gustavo Faverón, de Perú, con 'Minimosca'; Pola Oloixarac, de Argentina, con 'Bad hombre'; Ignacio Martínez de Pisón, de España, con 'Castillos de fuego'; Sergio Ramírez, de Nicaragua, con 'El caballo dorado'; David Uclés, de España, con 'La península de las casas vacías'; y Gioconda Belli, de Nicaragua, con 'Un silencio lleno de murmullos'.

El jurado, presidido por Juan Manuel Bonet, exdirector del Instituto Cervantes, será el encargado de elegir la novela ganadora, cuyo fallo se anunciará en la clausura de la Bienal el 25 de octubre en Cáceres.

La Bienal Mario Vargas Llosa, impulsada por la Cátedra homónima desde 2014, reconoce la mejor novela publicada en español en los últimos dos años. Tras celebrarse en Lima y Guadalajara (México), llega por primera vez a España para "reforzar su proyección internacional" y el vínculo con Extremadura como "puente entre culturas" a ambos lados del Atlántico, indica la Junta en una nota de prensa.

Durante cuatro jornadas, escritores, editores, académicos y lectores se darán cita en conferencias, mesas redondas, diálogos y presentaciones. El programa completo se dará a conocer el sábado, 4 de octubre, en el Gran Teatro de Cáceres, en un acto que contará con la presencia de Álvaro Vargas Llosa.

La Bienal se ha "consolidado como un referente del panorama literario iberoamericano", subraya el Ejecutivo regional, que recuerda que entre los premiados en ediciones anteriores figuran David Toscana (México), Juan Gabriel Vásquez (Colombia), Rodrigo Blanco Calderón (Venezuela), Carlos Franz (Chile) y Juan Bonilla (España).

Su celebración en Extremadura subraya, de esta forma, el "compromiso" del Ejecutivo regional con la cultura, el pensamiento crítico y el turismo literario, consolidando a Extremadura como "escenario de referencia internacional para el diálogo en torno a la narrativa contemporánea".