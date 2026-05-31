El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 31 de mayo de 2026

Archivo - Acueducto de los Milagros de Mérida con cielo despejado - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 31 de mayo, cielos poco nubosos con nubes altas y temperaturas en descenso, por lo general.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que las temperaturas mínimas vayan desciendan de manera ligera o moderada, mientras que las máximas se podrían mantener sin cambios o en ligero descenso.

De este modo, en Badajoz los termómetros oscilarán entre los 37 y los 14 grados, mientras que en Cáceres variarán entre los 34 y los 16 grados.

En cuanto al viento, este será de componente oeste y soplará flojo, sin descartar intervalos moderados.