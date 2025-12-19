Todo listo para las elecciones de Extremadura, cuyos primeros resultados se conocerán a partir de las 21,30 horas

Centro de Difusión de Datos (CDD) para las elecciones a la Asamblea de Extremadura del 21 de diciembre - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

A dos días de que la ciudadanía extremeña concurra a las urnas para elegir a su próximo presidente autonómico y renovar la Asamblea de Extremadura, la Administración regional ya ha alistado el dispositivo electoral de unos comicios cuyos primeros resultados se conocerán a partir de las 21,30 horas.

Así lo ha anunciado este viernes en declaraciones a los medios en Mérida la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, con motivo de la presentación del Centro de Difusión de Datos para las elecciones, tras hacer un llamamiento "masivo" a la participación en los comicios.

En concreto, tras abrirse las puertas de los colegios electorales a las 9,00 horas, están llamados a votar este domingo, 21 de diciembre, un total de 890.985 electores, de los cuales 556.424 corresponden a la provincia de Badajoz y 334.561 a la de Cáceres.

Cabe señalar que, de esa cifra de electores para el 21D en Extremadura, 860.375 son residentes en la comunidad, mientras que 30.610 lo hacen en el extranjero (voto CERA). Todos ellos elegirán en su conjunto en 1.400 mesas electorales a 36 diputados de la Asamblea por la circunscripción de Badajoz y 29 por la de Cáceres.

Según ha avanzado Manzano, durante la jornada electoral se tratará de ofrecer información "en tiempo real, prácticamente desde el primer momento". Para ello, ha explicado, la ciudadanía puede descargarse desde este mismo viernes una aplicación que permitirá, al igual que vía página web, consultar datos sobre los avances de participación y del escrutinio provisional.

