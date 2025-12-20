Un total de 122 de los 124 electores afectados por el robo de sufragios en Fuente de Cantos ya han votado de nuevo

Archivo - Oficina de Correos. Imagen de archivo - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 122 de los 124 electores que se vieron afectados por el robo de la caja fuerte de la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz), la cual contenía 14.000 euros y 124 sufragios emitidos por correo, han podido ejercer nuevamente su derecho al voto de cara a los comicios autonómicos de este domingo 21 de diciembre.

Así lo ha confirmado en nota de prensa este sábado Correos, tras las acciones extraordinarias emprendidas junto a la Junta Electoral Provincial de Badajoz a propósito del asalto acaecido en la madrugada de este pasado jueves en la referida oficina pacense.

Tras subrayar que "el resto de votantes ya han sido contactados por personal de Correos para que, siguiendo el procedimiento establecido, puedan emitir su voto nuevamente", Correos ha anotado que este hecho se vincula con otros robos perpetrados en oficinas de la misma comarca y se atribuye a delincuencia común.

Cabe señalar que ha sido a través de una resolución de la Junta Electoral Provincial de Badajoz que se ha autorizado la emisión de duplicados de la documentación electoral por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz, para procurar su entrega a los interesados, y que pudieran emitir nuevamente su voto por correo.

En aplicación de dicha resolución, explica Correos, se activó "de inmediato" un operativo especial para asegurar que todos los ciudadanos pudieran ejercer su derecho.

"Correos continuará adoptando todas las medidas organizativas necesarias y de refuerzo de seguridad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que le son encomendadas en los procesos electorales", ha asegurado la empresa.