Tres detenidos cuando viajaban a la altura de Casar de Cáceres en dos vehículos con más de 35 kilos de drogas

Drogas incautadas por la Guardia Civil en la provincia de Cáceres - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres hombres de entre 23 y 29 años cuando viajaban por la N-630 a la altura de Casar de Cáceres, en dos vehículos en los que transportaban más de 35 kilos de diferentes tipos de drogas, tras lo que han ingresado en prisión provisional.

Los hechos tuvieron lugar este pasado martes, 6 de octubre, cuando agentes de la Guardia Civil que realizaban un control en la N-630, dentro del término municipal de Casar de Cáceres, inmovilizaron un turismo en el que viajaban dos personas, después de que el conductor arrojara un resultado positivo en una prueba de detección de drogas.

Durante la intervención, los agentes observaron en las proximidades otro vehículo que levantó sus sospechas, ya que cuando sus ocupantes percibieron la presencia policial, su conductor emprendió la huida campo a través, aunque fue posteriormente localizado por los agentes.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a realizar el registro de ambos vehículos, en los que localizaron numerosas cajas y bolsas que contenían cocaína, cogollos de marihuana y numerosas bellotas de hachís, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Por este motivo, tres jóvenes de entre 23 y 29 años, fueron detenidos y trasladados a dependencias oficiales de la Guardia Civil, donde se procedió a la instrucción de las correspondientes diligencias por un presunto delito de tráfico de drogas, tras lo que se puso a disposición de la autoridad judicial las sustancias intervenidas y demás efectos relacionados con los hechos, decretándose el ingreso en prisión provisional para los tres detenidos.

El pesaje de las sustancias aprehendidas dieron como resultado más de 1,1 kilogramos de cocaína, 8.250 gramos de cogollos de marihuana, 6.300 gramos de hachís en forma de bellotas, y más de 20 kilogramos de hachís en tabletas.

En total, la actuación permitió la aprehensión de más de 35 kilogramos de sustancias estupefacientes, que ha evitado su distribución y puesta en circulación.