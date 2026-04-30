Tres detenidos por robos en máquinas de snacks y lavanderías de autoservicio en la provincia de Cáceres

Detenciones por robos en máquinas de snacks en la provincia de Cáceres - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres personas integrantes de una organización criminal y han investigado a una cuarta por su colaboración con esta como supuestas autoras de varios delitos de robo con fuerza en máquinas expendedoras de vending (comida y bebida) y en lavanderías de autoservicio ubicadas en distintas localidades de la provincia de Cáceres.

La investigación se inició en octubre del pasado año, tras detectarse el primero de los robos en una pequeña localidad cacereña del norte de la provincia, donde fueron forzadas las cajas de recaudación de varias máquinas expendedoras y se sustrajo el dinero de su interior.

Durante ese mismo mes se produjeron otros cinco robos en establecimientos de similares características, en distintas localidades de la provincia, todos ellos con un mismo modus operandi y en franjas horarias coincidentes.

Posteriormente, en diciembre de 2025, se registraron otros tres robos con fuerza en una localidad del Valle del Alagón en establecimientos con la misma actividad que los anteriores.

En estos hechos también coincidían tanto el procedimiento empleado como el horario de comisión, además del vehículo utilizado, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Tras varios meses de investigación, los agentes lograron reunir indicios suficientes para relacionar los nueve hechos delictivos e identificar a los supuestos autores, miembros de un grupo criminal con numerosos antecedentes por hechos similares.

El conjunto de lo sustraído, junto con los daños ocasionados, asciende a más de 25.000 euros.

Finalmente, dos hombres y una mujer han sido detenidos, mientras que una cuarta mujer ha sido investigada por su presunta implicación en los hechos.

Con esta actuación se han esclarecido un total de nueve robos con fuerza en las cosas y se ha logrado la desarticulación de la organización criminal.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.