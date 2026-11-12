Tres kilos de cocaína incautados y dos detenidos en una operación policial en Mérida

1133134.1.260.149.20261112120511 Cocaína incautada en Mérida - POLICÍA NACIONAL

MÉRIDA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Policía Nacional han desarticulado en Mérida una organización delictiva dedicada a la recogida e introducción de cargas de cocaína en la provincia de Badajoz mediante el uso de vehículos adaptados con dobles fondos, en una operación en la que se han incautado tres kilos de cocaína.

Además, han sido detenidas dos hombres, para los que la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.

La investigación se inició hace unos meses, cuando agentes de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil, obtuvieron suficientes indicios para acreditar la existencia de una organización delictiva, asentada en Mérida, dedicada a la introducción de sustancias estupefacientes para posteriormente distribuirla en puntos de venta.

Tras una "larga" y "compleja" investigación, en el marco de la Operación 'Romanaria_Glass', el pasado jueves 4 de noviembre, tras detectar movimientos de los vehículos de la organización, se estableció un amplio dispositivo en vías de comunicación de Mérida, que dio como resultado la interceptación de dos de estos turismos cuando supuestamente traspasaban la mercancía, señala en nota de prensa la Guardia Civil.

En el registro minucioso de los coches, se hallaron dobles fondos, situados en el salpicadero y en el maletero, con tres paquetes que contenían un total de tres kilos de cocaína y una bolsa con 87.000 euros, por lo que se procedió a la detención de sus dos conductores.

Posteriormente, los investigadores de Guardia Civil y Policía Nacional, con la colaboración de perros del Grupo Cinológico de la Guardia Civil, la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) y el Grupo Operativos de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional de Mérida, se llevaron a cabo registros en dos inmuebles de Mérida, donde se hallaron 100 gramos de cocaína, 516 gramos de éxtasis, 19 gramos de anfetaminas, 3.297 euros y balanzas de precisión.

Del total de la droga intervenida en esta actuación se obtendrían unas 16.700 dosis en el marco, calcula la Guardia Civil.

La investigación está siendo dirigida por la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Mérida, la cual permanece abierta, por lo que no se descartan la detención de los otros integrantes de la organización y nuevas actuaciones relacionadas con los hechos investigados.