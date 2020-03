Vara defiende el "mando único" del Gobierno: "el coronavirus no entiende de estatutos"

MÉRIDA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que el Gobierno acapare el "mando único" en la lucha contra el coronavirus asumiendo algunas competencias de las comunidades autónomas.

Según el presidente extremeño, el país vive "momentos complejos" en los que las comunidades autónomas tienen que entender que "la cadena de mando debe tener un mando único" y añade que, "aunque algunos parecen no saberlo, el coronavirus no conoce los estatutos de autonomía. Ataca y ataca. Y la defensa es la unidad de acción", ha señalado el dirigente extremeño en su cuenta personal en Twitter, recogidas por Europa Press.

Estas declaraciones han coincidido con las críticas procedentes de los gobiernos vasco y catalán a que los ministros de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad tengan competencias para actuar y dictar órdenes bajo la dirección del presidente del Gobierno durante el tiempo que se prolongue el estado de alarma.

En esta línea, otro mensaje, Fernández Vara ha señalado que esta decisión "no va de otra cosa que no sea la eficacia y la eficiencia", porque "no se pueden aceptar 17 escenarios de decisiones", en referencia a las comunidades autónomas.

"He vivido muchas crisis sanitarias en mi vida pública. Siempre se impuso el valor de la defensa de lo común", ha indicado el presidente extremeño, quien ha rogado a quienes "no conocen la complejidad de las decisiones en materia de salud pública", que "respeten a los que saben".

"Esto no va de votos. Va de vidas", ha espetado Fernández Vara, quien señala que le "escandaliza la obscenidad de muchos que no teniendo ni idea utilizan la crisis para sus intereses".