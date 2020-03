Vara dice que "por el momento" las UCIs de Extremadura no están saturadas, aunque no descarta que pueda ocurrir

MÉRIDA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este domingo que "por el momento" las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales de Extremadura no están saturadas, aunque eso "no quiere decir que no lo vayan a estar".

Fernández Vara ha avanzado que ahora arrancan "los días más importantes" de la pandemia de coronavirus, ya que "aunque bajaran los contagios, desde que hemos tenido el pico de contagios", que según ha dicho, fue el martes y miércoles de esta semana, "esa gente va a desarrollar la enfermedad entre los seis y los diez días siguientes".

Por eso, "puede que ahora no tengamos problemas pero los vayamos a tener dentro de una semana, que es para lo que tenemos que estar preparados", ha señalado Vara respecto a las declaraciones del Ministerio de Sanidad respecto a que seis comunidades autónomas "al límite" de su capacidad de UCI.

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma en rueda de prensa este domingo en Mérida tras participar en la reunión por videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los presidentes de ejecutivos autonómicos.

CASOS DE ESTE DOMINGO

En ese sentido, y respecto al hecho de que los casos de coronavirus se hayan incrementado únicamente en 62 positivos este domingo en Extremadura, Fernández Vara ha considerado que "todavía es pronto para sacar ninguna conclusión", y ha abogado por ser "enormemente prudentes", pero sí ha apuntado que desde el pasado jueves y hasta este domingo "se observa una disminución en la intensidad" de la incidencia del coronavirus en la región.

En concreto, ha destacado que el incremento de los casos de Covid-19 en la región fue del 30 por ciento el pasado jueves; del 27 por ciento del viernes; del 13 por ciento este sábado, mientras que este domingo el aumento ha sido del 4 o 5 por ciento.

En cualquier caso, el presidente extremeño ha instado a esperar para ver la evolución en los próximos días, ya que "los fines de semana se produce obviamente una caída aún mayor de la movilidad", por lo que ha vaticinado que si los ciudadanos "continúan haciendo ese esfuerzo", a lo largo de la semana "se sigue manteniendo esa constante, sería un dato que habría que valorar positivamente".

Un dato que no habría que tomar como definitivo, ha apuntado Fernández Vara, quien ha instado que en este caso "no valen engaños" ni caer en la autocomplacencia, sino que es necesario "ser conscientes de que estamos luchando contra el coronavirus desde un modelo de economía libre de mercado, y de un país profundamente democrático".

Por eso, ha abogado por ver si "durante varios días seguidos se produce una estabilización haciendo el mismo número de pruebas" para comprobar la evolución del coronavirus y poder sacar conclusiones.