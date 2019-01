Vara entiende que la comparecencia de Ábalos en el Congreso sobre el tren "significa coger el toro por los cuernos"

Publicado 04/01/2019 13:11:45 CET

BADAJOZ, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aseverado que la petición de comparecencia en el Congreso del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sobre las infraestructuras y servicios ferroviarios extremeños "significa coger el toro por los cuernos", y ha reconocido que quiere "pensar" que las conclusiones "van a ser positivas para que no vuelva a ocurrir" un incidente como el registrado el pasado día 1 cerca de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

"Eso significa coger el toro por los cuernos, me parece bien, creo que es una salida que pone de manifiesto además (que es) una persona que está enormemente preocupada, porque así me consta, por lo que ha ocurrido y analizarlo, y lo están analizando y se sacarán conclusiones y quiero pensar que esas conclusiones van a ser positivas para que no vuelva a ocurrir", ha sostenido Vara.

Así lo ha expresado a preguntas de los periodistas por su valoración ante el hecho de que el ministro de Fomento haya solicitado comparecer ante el Congreso para informar "sobre el déficit de las infraestructuras y los servicios ferroviarios en Extremadura" tras el último incidente registrado, que provocó que 163 pasajeros pasaran la madrugada del 2 de enero cerca de Navalmoral de la Mata, después de que el tren que cubría la línea Badajoz-Madrid se quedara averiado en medio del campo.

El propio ministro de Fomento lo ha confirmado de esta manera a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, en el que ha anunciado su voluntad de explicar también "las últimas incidencias y las medidas puestas en marcha para su resolución y prevención".

En este sentido, y sobre el citado incidente del tren extremeño en Navalmoral de la Mata, Fernández Vara ha defendido que se trata de hechos que "no pueden ser utilizados como arma arrojadiza", sino "como un instrumento de reflexión para que nunca más vuelva a ocurrir".

Al respecto y preguntado por qué le gustaría oír en la comparecencia de Ábalos, ha replicado que "compromiso de que no se va a volver a producir" y que "se están poniendo todos los elementos a disposición para que así sea".

También ha recordado el jefe del Ejecutivo autonómico que queda año y medio para que estén terminadas las obras de la otra plataforma ferroviaria y para que esté electrificada, por lo que ha confiado en que "ojalá" que en ese año y medio las imágenes que se vieron el otro día "no se tengan que volver a repetir".

"Averías habrá, pues como hay de coches y de autobuses, pero que no se produzcan en los términos en los que se produjo el otro día bajo ningún concepto", ha concluido Vara, interpelado por este asunto, en declaraciones a los medios con motivo de su visita a los efectivos y trabajos de extracción de camalote de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el río Guadiana a su paso por Badajoz.