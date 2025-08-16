Hasta 27 detenidos y 83 investigados por incendios forestales desde junio en España, de ellos 25 en Galicia

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27 personas han sido detenidas y 83 investigadas desde el 1 de junio, fecha de inicio de la campaña estatal contra incendios forestales, hasta el 14 de agosto, según ha informado este sábado el Ministerio del Interior.

De estas cifras, la Policía Nacional ha detenido a 7 personas y ha investigado a 2, mientras que la Guardia Civil ha arrestado a 20 personas y ha investigado a 81 por su presunta implicación en incendios forestales.

En Galicia, uno de los territorios más afectados por los incendios, han sido detenidas tres personas y 22 investigadas, según informó este viernes el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

En Zamora un hombre fue detenido como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia al provocar el incendio forestal originado en Puercas de Aliste, fuego de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 que ha arrasado más de 4.000 hectáreas en la provincia.