El alcalde de Palas pide a los incendiarios que "paren un poco su actividad" tras el fuego "provocado" de Ramil

LUGO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palas de Rei (Lugo), Pablo Taboada, ha pedido a los incendiarios que "paren un poco su actividad" tras el incendio "provocado" en la parroquia de Ramil, que ha arrasado "unas 400 hectáreas".

Taboada constata que la lluvia de la mañana de este martes ha aliviado un poco la situación, sobre todo en Cambre y Cabanas que también han padecido las consecuencias de este fuego. "El incendio está más o menos controlado, pero estamos muy vigilantes porque tenemos miedo que pueda rebrotar", ha señalado.

Las llamas estuvieron "muy cerca de las casas", tanto es así que en la tarde del lunes "rebrotó en un punto y quedaron a menos de cien metros de una vivienda". "Estaban los equipos de emergencia y con la ayuda de los vecinos se consiguió parar. Ahora yo creo que no hay peligro para las casas, además tenemos un dispositivo preparado por si hay que evacuar a algún núcleo de población", ha remarcado.

Pablo Taboada ha insistido en lo afirmado en la última semana de que que tiene "clarísimo" que el incendio fue "provocado, dado que no es normal varios focos al mismo tiempo". "Aquí ya llueve sobre mojado porque esta es una zona que suele arder. No es normal que de cuarenta parroquias que tenemos solo ardan dos y las otras no", ha lamentado. El alcalde de Palas ha reconocido que la tarde y noche del lunes fue "fastidiada".