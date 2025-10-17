Asaga ve positiva la extensión de la moratoria del eucalipto hasta 2030 y apoya las excepciones

Archivo - Repoblación de eucalipto en O Cádavo, A Fonsagrada, a 22 de abril de 2021, en Lugo, Galicia. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria de Galicia (Asaga) ha valorado positivamente la extensión de la moratoria hasta 2030 para las plantaciones de eucalipto, anunciada este jueves por la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, y ha defendido las excepciones que incluye: reemplazar masas degradadas y sustituir pinos afectados por la zona marrón.

El presidente de la organización gallega, Francisco Bello, ha destacado que estas excepciones son "consecuentes con la necesidad de dar una alternativa viable para aquellos propietarios de plantaciones de pinos afectadas por la plaga de la banda marrón, para que puedan hacer rentables sus explotaciones".

Para el responsable de la asociación, ahora es necesario "trabajar y destinar recursos de todo tipo para ordenar y estructurar adecuadamente la propiedad forestal", porque, en su opinión, "la inmensa mayoría" de propietarios forestales son "minifundistas en extensión y multipropietarios en parcelas". Tantas, ha apuntado, que "muchas de ellas" desconocen exactamente dónde están y cuáles son los lindes.

Así, en estos cinco años que durará la moratoria de la prohibición de nuevas plantaciones, Asaga propone que los esfuerzos se concentren en el territorio para tratar de favorecer la reordenación y el redimensionamiento.

"Todos los que tenemos competencias en el sector forestal y en las Administraciones, deberíamos aprovechar para desarrollar el Plan Forestal, la Ley de recuperación de la tierra abandonada, la Ley de mejora de estructura territorial de Galicia, etc.", ha expuesto Bello.

En esta línea, el presidente de Asaga ha enfatizado en que "solo así" se conseguirá "mejorar la rentabilidad económica de las explotaciones", algo "clave para luchar contra el abandono del rural y la lacra de los fuegos".