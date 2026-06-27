BNG lleva a Bruselas las imágenes de la ola de incendios en Galicia de la mano del fotoperiodista Brais Lorenzo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, inaugurará el próximo martes 30 de junio una exposición sobre la ola de fuegos que padeció Galicia en el 2025, de la mano de las fotografías del galardonado fotoperiodista Brais Lorenzo, premiado con el World Press Photo Award 2026. Será la primera vez que el Parlamento Europeo acoja una muestra sobre la ola de incendios en Galicia.

La exposición gráfica titulada 'Lume, a amenaza dos incendios en Europa: o caso de Galicia a través da mirada de Brais Lorenzo', estará inaugurada por el vicepresidente del Parlamento Europeo, Nicolae Stefanuta y la directora jefe de la Unidad de Prevención de Reducción de Desastres y Riesgos de Naciones Unidas, Natalia Alonso Cañería. También intervendrán eurodiputados franceses y portugueses.

En un comunicado, el BNG recuerda que en 2025 ardieron en Galicia 209.281 hectáreas según los datos del sistema europeo Copernicus, 122.000 de ellas solo en el mes de agosto, el peor de la historia de Galicia, "cifras que son el doble de las oficialmente declaradas por la Xunta de Galicia", según apuntan los nacionalistas.

Con motivo de la muestra fotográfica, la eurodiputada Ana Miranda mantendrá precisamente una reunión de trabajo con científicos y técnicos del Joint Research Center (JRC) y del sistema Copernicus, y también con altos responsables de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea.

Además, se desplazará a Bruselas una delegación de representantes de los ayuntamientos más afectados, el responsable de Agricultura de la Ejecutiva Nacional del BNG, Xosé Manuel Puga, la diputada del BNG en el Parlamento de Galicia y experta en política forestal, Monserrat Valcárcel, junto a bomberos y brigadistas, además de periodistas y representantes de medios de comunicación gallegos.

Considera la eurodiputada del BNG que la catástrofe vivida el pasado año "no puede pasar desapercibida". "Debemos hacer memoria para que no se repita la desidia y la incompetencia de la Xunta", ha aseverado.