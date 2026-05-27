BNG de Ourense exige a Xunta el pago "inmediato" de ayudas a personas afectadas por los fuegos de agosto de 2025

El diputado nacionalista en la Diputación de Ourense Xosé Puga comparece en rueda de prensa en el local comarcal del BNG en Ourense - BNG DE OURENSE

OURENSE, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial del BNG llevará al pleno de la Diputación de Ourense, previsto para este viernes, una moción para exigir a la Xunta el pago "inmediato" de las ayudas a personas perjudicadas por la ola de incendios que afectaron a Galicia y, especialmente, a la provincia de Ourense durante el mes de agosto de 2025.

Así lo ha trasladado el diputado provincial nacionalista Xosé Puga en rueda de prensa este miércoles en el local comarcal del partido, en la que ha denunciado, además, "absoluta dejadez" del Gobierno autonómico ante una situación que "continúa afectando a cientos de familias y explotaciones agrarias y ganaderas de las comarcas de Ourense".

En concreto, nacionalistas han explicado que, de las 1.550 solicitudes de ayudas registradas en Galicia --según datos que han sido facilitados al grupo por la Consellería de Medio Rural--, 1358 se corresponden con la provincia de Ourense.

Al respecto, Puga ha desgranado que, en marzo de 2026, solo había 297 solicitudes aprobadas --un 19% del total, según ha matizado--, y 233 pagadas --un 15%--, ascendiendo entre ambas al importe de 3 millones de euros. "Baratos les salimos", ha lamentado el diputado nacionalista, destacando que unas 1020 solicitudes "están aún en tramitación".

INCENDIOS "TERRORÍFICOS"

En esta línea, Puga ha aprovechado para recordar que los incendios del pasado verano calcinaron "más de 118.000 hectáreas según datos de la Xunta y más de 140.000 hectáreas según el sistema europeo Copernicus".

"Fueron unos fuegos terroríficos, con consecuencias ambientales, económicas y personales gravísimas, que obligaron incluso a la evacuación de población y a la intervención de medios de otras comunidades y de Portugal", ha añadido.

Así, ha lamentado que el Ejecutivo gallego "no aprendió absolutamente nada" de lo sucedido, denunciando además que "continúa existiendo una situación de enorme vulnerabilidad en el rural ourensano".

"Podemos ir a cualquier núcleo rural de los 87 ayuntamientos ourensanos de menos de 10.000 habitantes y comprobar que no se hizo absolutamente nada. Seguimos absolutamente igual o peor que hace un año", ha sentenciado, criticando además la "parálisis" de la comisión creada en la administración provincial tras los incendios.

ENMIENDA DE PP Y MOCIÓN DE PSOE

Por su parte, socialistas presentarán una moción para denunciar un "deterioro sistemático" de los servicios sanitarios comarcales "en toda la provincia", e instar a la Xunta a elaborar y hacer público un plan específico de refuerzo para "avanzar cara a la igualdad sanitaria" entre el rural y las áreas urbanas

En concreto, el PSOE destacaba el Hospital Comarcal de Verín como "expresión concreta de una tendencia que afecta a otros puntos sanitarios", apuntando además al Hospital Público de Valdeorras.

"El Hospital de Verín es un hospital necesario, el cual ya contaba con unos servicios, como era el de HADO (hospitalización a domicilio), una Unidade da Dor e incluso un cardiólogo, que ya no están", señalaba la diputada provincial Eva Pérez Gamote, afeando también "grandes listas de espera" en servicios como reumatología y oftalmología, así como para realizar pruebas diagnósticas.

Frente a dicha moción, populares han propuesto una enmieda para "defender un debate riguroso, con datos actualizados y alejado del alarmismo", asegurando que la iniciativa socialista cuenta con "referencias inexactas y desactualizadas".

En este sentido, el PP provincial pide mantener los puntos centrales de la defensa institucional de los hospitales comarcales, así como la necesidad de "continuar reforzando la cobertura de especialistas, recuperar el servicio de (HADO) y seguir avanzando en un plan específico de fortalecimiento de la sanidad en el rural".

Sin embargo, cuestionan que la moción de PSOE "utilice datos antiguos" para describir la situación sanitaria, especialmente de la comarca de Verín, recalcando que la Xunta incrementó en un 37,5% su cuadro médico en dicho hospital entre 2024 y 2025, "incorporando 15 nuevos especialistas" en diversas áreas.