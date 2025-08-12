Brigadistas municipales sufren quemaduras en un incendio en Oímbra (Ourense) que calcina 80 hectáreas

Jardín privado quemado durante el incendio, a 12 de agosto de 2025, en Seixalbo, Ourense, Galicia. - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varios brigadistas municipales han resultado heridos tras sufrir quemaduras en un incendio forestal registrado el ayuntamiento ourensano de Oímbra que según las últimas estimaciones calcina una superficie de alrededor de 80 hectáreas.

En concreto, el fuego se originó en la parroquia de A Granxa. Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de Medio Rural, los bomberos heridos pertenecen a la brigada municipal y acudieron como voluntarios a colaborar en las labores de extinción.

Todo ello en un contexto en el que la Xunta mantiene activada la situación 2 de emergencia en toda la provincia de Ourense, por grandes incendios que, en su conjunto, calcinan más de 4.500 hectáreas.