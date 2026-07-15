Bruselas plantea flexibilizar las reglas sobre nitratos para aliviar cargas a las pequeñas explotaciones

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Reclama a España más medidas al detectar que persisten problemas en la calidad del agua

BRUSELAS/SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha planteado este miércoles simplificar la aplicación de la Directiva sobre Nitratos para reducir las cargas administrativas de las pequeñas explotaciones, adaptar los calendarios de fertilización a las circunstancias locales y mejorar la gestión de nutrientes en las granjas.

El Ejecutivo comunitario también prepara una posible ampliación de las reglas para permitir el uso de determinados productos procedentes del estiércol como fertilizantes, siempre que se respeten las salvaguardias medioambientales, según aclara, y prevé presentar una primer análisis científico preliminar antes de que termine el año.

Estas son algunas de las conclusiones de la primera evaluación integral de dicha Directiva desde su aprobación en 1991, en la que Bruselas sostiene que la normativa sigue siendo necesaria y ha contribuido a reducir la contaminación en numerosas zonas de la UE, pero admite que la calidad del agua continúa evolucionando de forma desigual y que los niveles de nutrientes siguen siendo demasiado elevados en varias regiones.

Ante esta situación, la Comisión señala que trabajará con los Estados miembro, los agricultores y otros actores implicados para identificar fórmulas que permitan simplificar la aplicación de las reglas sin comprometer sus resultados, con especial atención a las obligaciones que soportan las explotaciones de menor tamaño.

Entre las cuestiones que Bruselas quiere revisar figuran las restricciones vinculadas a los calendarios agrícolas, que determinan los periodos en los que puede aplicarse fertilizante, así como la posibilidad de adaptar mejor la gestión de los nutrientes a las condiciones nacionales, regionales y locales.

La evaluación señala además la necesidad de intensificar las actuaciones en las zonas con una alta concentración de ganado, al considerar que la acumulación de explotaciones ganaderas aumenta la presión de nutrientes sobre ríos, lagos, aguas subterráneas y zonas costeras.

En paralelo, el Ejecutivo comunitario defiende avanzar hacia un mayor aprovechamiento de los nutrientes presentes en residuos orgánicos y estiércoles para reducir el uso de fertilizantes minerales importados, cuyos precios dependen en gran medida de la evolución de los mercados internacionales de la energía.

La Comisión también advierte de que el cambio climático afectará a la aplicación futura de la Directiva, debido a la alteración de los ciclos de lluvia, las sequías y los periodos de crecimiento de los cultivos, por lo que defiende aprovechar la flexibilidad de la normativa para adaptar las medidas a las condiciones de cada territorio.

Según la evaluación, las reglas europeas han mejorado la gestión de los fertilizantes y han contribuido a reducir la presencia de nitratos en muchas partes de la UE durante las tres últimas décadas, aunque la contaminación por exceso de nutrientes sigue siendo uno de los principales problemas medioambientales para la biodiversidad y las reservas de agua potable.

La Directiva obliga a los Estados miembro a controlar la calidad de las aguas, identificar las masas contaminadas o en riesgo, delimitar zonas vulnerables y aprobar programas de actuación que incluyan normas sobre el almacenamiento del estiércol, límites al uso de fertilizantes y restricciones a su aplicación durante los periodos en los que los cultivos no pueden absorberlos.

El Ejecutivo comunitario ha publicado junto a la evaluación los informes nacionales correspondientes al periodo comprendido entre 2020 y 2023, con recomendaciones dirigidas a orientar el siguiente ciclo de aplicación y concentrar las medidas en los territorios donde la presión contaminante continúa siendo más elevada.

LA CONTAMINACIÓN PERSISTE EN ESPAÑA

En el caso de España, el el informe señala que el 26,7% de los puntos de control de aguas subterráneas presenta concentraciones elevadas de nitratos o una tendencia al alza, mientras que el 39,7% de los puntos analizados en aguas superficiales está clasificado como eutrófico o en riesgo de estarlo. Murcia, Canarias, Baleares, Cataluña y Extremadura figuran entre las comunidades con mayor proporción de focos en aguas subterráneas.

Bruselas también pide a España revisar y, en su caso, ampliar las zonas vulnerables a los nitratos, reforzar las medidas para mejorar la calidad del agua y extender el seguimiento de la eutrofización en los ríos. La Comisión recuerda además que casi el 20% de los focos detectados en aguas subterráneas y cerca del 70% de los puntos eutróficos o en riesgo se encuentran fuera de las zonas actualmente designadas como vulnerables.

ALINEACIÓN CON LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA

Además, según el Ejecutivo comunitario, los ciclos de seguimiento de la Directiva sobre Nitratos y de la Directiva Marco del Agua deberán quedar alineados a finales de 2027, una convergencia con la que Bruselas pretende reducir duplicidades en la presentación de informes y facilitar el control de la calidad de las aguas.

"Al reducir la contaminación y utilizar los nutrientes de forma más eficiente, aumentando la circularidad, podemos apoyar tanto la protección del medio ambiente como la resiliencia a largo plazo de nuestro sector agrícola", ha señalado la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, que ha defendido que la norma sigue siendo "necesaria y pertinente".

CASO DE GALICIA

Precisamente, la pasada semana la Xunta volvió a abrir a consulta pública el texto del decreto que regulará en Galicia las actuaciones para reducir y evitar la contaminación por nitratos que tengan origen agrario.

El Portal de Transparencia de la Xunta publicó el 10 de julio el formulario de consulta pública previa del anteproyecto de decreto sobre nitratos para que se puedan hacer aportaciones. El plazo está abierto hasta el 24 de julio.

Este trámite ya se abrió a consulta pública hace un año, en julio de 2025, anunciado en su día tras Consello de la Xunta por el propio presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda. Fuentes de la Consellería do Medio Rural consultadas por Europa Press justifican la necesidad de volver a sacarlo a consulta para ser "más concreto" y acelerar su impulso.

"En todo caso, con este anteproyecto de decreto se pretende concretar el procedimiento a continuación para, si es el caso, determinar las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en la Comunidad Autónoma de Galicia y para aprobar los programas de actuación", explica.

Todo ello después de que, en febrero de 2026, el Tribunal Supremo (TS) rechazase los recursos de la Xunta y la Confederación Hidrográfica del Miño Sil contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que los condenó por "inactividad" ante la degradación ambiental del embalse de As Conchas, en Ourense