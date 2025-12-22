Canadá confirma que apuesta por la regionalización para las exportaciones tras los casos de peste porcina

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Canadá ha informado a las autoridades españolas que mantendrá las importaciones de cerdo procedentes de España, con restricciones a un radio de 20 kilómetros alrededor del foco originado en la provincia de Barcelona tras detectarse los casos de peste porcina africana (PPA).

En concreto, Canadá ha confirmado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que apuesta por la regionalización UE para las exportaciones del porcino español, según informa el departamento que lidera Luis Planas en su perfil de 'X', y recoge Europa Press.

De esta forma, Agricultura ha subrayado que continúan trabajando "con transparencia" y dando "confianza" a los países de destino para paliar el impacto de los casos de peste porcina, enfermedad que desde 1994 estaba erradicada en España, y seguir manteniendo las exportaciones del sector porcino a nivel internacional.

Las ventas al exterior del sector porcino español alcanzaron en 2024 los 8.783 millones de euros, de los que unos 5.100 millones de euros se generaron en los mercados comunitarios --que se mantienen abiertos con normalidad, excepto para los productos de las explotaciones localizadas en la zona afectada-- y casi 3.700 millones de euros se correspondieron a mercados extracomunitarios.

De esta forma, Canadá se une a países como China o Reino Unido, que habían confirmado que aceptaban la regionalización de la situación de peste porcina africana (PPA), como es el caso del país asiático, uno de los principales mercados para el porcino nacional, mientras que el mercado británico aplicará las mismas normas que la Unión Europea (UE) para salvar las exportaciones de porcino y se mantendrán "totalmente abiertos" a excepción del perímetro de los 20 kilómetros determinados por la propia UE.

Por otro lado, el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, explicó este fin de semana que el último caso de peste porcina africana (PPA) que se confirmó el pasado viernes en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y que eleva el número de positivos a 27 jabalíes fallecidos dentro del radio del primer foco, no obliga a modificar el primer perímetro de alto riesgo, de 6 kilómetros.

Así lo explicó en rueda de prensa desde la sede de la Conselleria en Lleida, donde detalló que el Govern catalán sí ha decidido ampliar el radio de bajo riesgo --entre los 6 y los 20 kilómetros-- e incorporar cuatro nuevos municipios: Subirats, Olesa de Bonesvalls, Begues y Gavà (Barcelona).