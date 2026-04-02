Controlado un incendio forestal en Arbo (Pontevedra) con 30 hectáreas calcinadas

Archivo - Una persona colabora en la extinción del fuego, a 29 de julio de 2025, en Arbo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal declarado en Arbo (Pontevedra) en la noche del miércoles ha quedado controlado durante esta mañana, según informa la Consellería do Medio Rural, que estima la superficie afectada en alrededor de 30 hectáreas.

El fuego se inició a las 22.22 horas de la pasada jornada en la parroquia de Cabeiras y está controlado desde las 09.55 horas. Para su extinción se han movilizado, por lo de ahora, tres agentes, 10 brigadas y siete motobombas.

El departamento autonómico recuerda que el teléfono gratuito 085 está a disposición de la ciudadanía en caso de detectar algún incendio forestal. Además, dispone de otro teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictuosa incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.