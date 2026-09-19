Controlado el incendio de Silleda (Pontevedra), que afecta a unas 60 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal registrado en el municipio pontevedrés de Silleda, en la parroquia de Oleiros, ha quedado controlado desde las 16.52 horas de este sábado. Según ha informado la Consellería do Medio Rural, el fuego se inició a las 22.49 horas del jueves y, según las últimas estimaciones provisionales, afecta a una superficie de 60 hectáreas.

Para su extinción se ha movilizado hasta el momento un dispositivo formado por 18 agentes, 24 brigadas, 22 motobombas, tres palas, dos técnicos, tres aviones y tres helicópteros.

Asimismo, la Consellería ha recordado que está a disposición de los ciudadanos el número de teléfono gratuito 085 para alertar en caso de detectar cualquier incendio forestal, además de la aplicación móvil ALume para notificar fuegos activos en Galicia.