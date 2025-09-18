Detenido un hombre por tres conatos de incendio en Carballeda de Avia (Ourense) durante la ola de fuegos

Un vecino de 30 años es detenido como presunto autor de tres conatos de incendio en Carballeda de Avia (Ourense). - GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil incautó, tras un registro domiciliario, un soplete y material informático

OURENSE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Ourense, en colaboración con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense, ha detenido a un hombre de 30 años como presunto autor de un delito continuado de incendio forestal. Además, tras un registro domiciliario, ha incautado un soplete y material informático, aún pendiente de análisis.

Al investigado, en el marco de la Operación 'Baquetas Ou', se le atribuyen tres conatos de incendios declarados el pasado día 18 de agosto en Santo Estevo (Carballeda de Avia), en el que resultaron afectadas 0.5 hectáreas. Uno de ellos llegó a poner en grave riesgo a una vivienda habitada, según informa el Instituto Armado.

La Guardia Civil inició la investigación que dio lugar a esta detención tras originarse tres días antes (15 de agosto) un incendio forestal en la parroquia de Vilar de Condes (Carballeda de Avia), que se propagó a varias parroquias de Carballeda de Avia, Melón, Beade, Avión, Ribadavia y Leiro y terminó afectando a 3.296,14 hectáreas, en base a las cifras de la Xunta.

En este contexto, los guardias civiles observaron que en la zona se fueron sucediendo diversos focos de incendio en distintos puntos, por lo que se dedujo la intencionalidad de los mismos. Con todo, el presunto autor de estos conatos no está vinculado al gran incendio simultáneo en el municipio.

Debido a la activa colaboración ciudadana y tras avanzar con las investigaciones, la Guardia Civil pudo constatar que un motorista se desplazaba por la zona ocasionando los incendios. Estos se iniciaron en el margen derecho de la calzada en el sentido de la trayectoria seguida por el motorista, según el informe para la determinación de las causas realizado por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil de Madrid del Seprona (UCOMA).

El detenido ha pasado a disposición judicial en el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza número 1 de Ribadavia