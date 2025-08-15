El detenido por el incendio de Oímbra (Ourense) pasará a disposición judicial en los próximos días

OURENSE 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El detenido por el incendio de Oímbra (Ourense) no pasará, en principio, este viernes a disposicion judicial, sino que lo hará este sábado o incluso el domingo, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La Guardia Civil detuvo a un hombre, vecino de A Gudiña (Ourense), como presunto responsable de un incendio forestal en Oímbra que calcina más de 5.000 hectáreas y en el que resultaron heridos tres brigadistas que permanecen ingresados.

Según ha informado el Instituto Armado, el varón, de 46 años, realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor cuando se encontraba vigente el índice de riesgo extremo de incendio.

Al hombre se le atribuyen dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves, ya que tres brigadistas sufrieron quemaduras y permanecen ingresados en el complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac).