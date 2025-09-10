La Diputación de Ourense crea la mesa de trabajo para abordar la prevención y extinción de incendios forestales

Efectivos aéreos de los bomberos durante las labores de extinción del incendio de Avión en Ourense - Adrián Irago - Europa Press

OURENSE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ourense ha constituido la mesa de trabajo sobre los incendios forestales, dando cumplimiento al acuerdo aprobado por unanimidad en su último pleno.

Los cuatro portavoces de las formaciones políticas con representación en el organismo acordaron crear una mesa específica para analizar 3 asuntos: la prevención, la extinción y las conclusiones a este respecto.

En el pleno de la Diputación de Ourense celebrado el pasado 27 de agosto con carácter de extraordinario urgente, en el marco del debate político sobre la situación de los fuegos en la provincia, se adoptó un acuerdo plenario centrado en la creación a corto plazo de una mesa de trabajo que permita realizar un análisis exhaustivo del acontecido con los incendios forestales en Ourense.

"Con el objetivo de elevar las propuestas que se consideren necesarias a los órganos correspondientes para colaborar desde la Diputación allá donde no lleguen las otras administraciones", explica la institución.

Por este motivo, los portavoces de los cuatro grupos políticos provinciales mantuvieron hoy una reunión en la que constituyeron esta mesa de trabajo y fijaron una planificación de trabajo para próximos encuentros.

Esta planificación, segundo acordaron, consistirá en crear 3 mesas de trabajo específicas: una de prevención, constituida por alcaldes, ganaderos, agentes forestales, sindicatos agrarios y comunidades de montes y una segunda mesa de extinción, donde participen la Guardia Civil, los GES, los Bomberos del Consorcio, Emergencias de la Xunta, la BRIF, la Policía Autonómica y el CIF de Servicios Forestales.

También habrá, informa el organismo provincial, una de conclusiones, "donde se puedan definir cuestiones como puntos de carga y otros asuntos para darle traslado a las administraciones competentes en la materia".

Ahora, cada grupo realizará sus propuestas de posibles integrantes de estas mesas específicas para a continuación, explica la Diputación, fijar fechas de celebración.