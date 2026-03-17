La Diputación de Pontevedra lanza ayudas por 120.000 euros para sociedades de caza en la provincia

PONTEVEDRA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha presentado este martes una nueva línea de ayudas destinada a sociedades y asociaciones de cazadores, dotada con un presupuesto de 120.000 euros.

El anuncio tuvo lugar en el salón de plenos del Pazo provincial ante representantes de colectivos cinegéticos de la provincia. Durante su intervención, López defendió el papel de este colectivo en la conservación del entorno rural, subrayando su contribución en la prevención de incendios y en el mantenimiento de los montes.

El programa contempla actuaciones orientadas a la mejora de hábitats como desbroces, siembras o podas, también incluye la adaptación de especies mediante la instalación de biotopos, la adquisición de materiales como semillas, así como el mantenimiento de los terrenos cinegéticamente ordenados (TECOR).

La iniciativa tiene un carácter pionero y habilitará subvenciones de hasta 3.000 euros por entidad, siempre que no superen el 80% del presupuesto de cada proyecto.

PLAZO ABIERTO 20 DÍAS

El plazo para presentar solicitudes estará abierto durante veinte días hábiles desde la publicación de la convocatoria.

En el acto también participó el diputado de Medio Ambiente, Marcos Guisasola, quien incidió en la importancia de estas ayudas para preservar un territorio en el que la actividad cinegética tiene un peso significativo.

Según ha recordado, casi el 80% de la superficie de Galicia está considerada terreno de caza, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de mantener los hábitats en condiciones adecuadas.

Desde la Diputación destacaron que esta línea de subvenciones responde al compromiso adquirido con el sector tras diversos encuentros mantenidos en los últimos años, y avanzaron que el diálogo con los colectivos continuará para impulsar nuevas fórmulas de colaboración.