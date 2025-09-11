Ence Terra supera los 2.000 asesoramientos a propietarios forestales en Galicia, Asturias y Cantabria

Archivo - Plantación mixta de pino y eucalipto en Lugo - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

A CORUÑA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ence Terra ha alcanzado los 2.000 asesoramientos a propietarios forestales, 600 de ellos en lo que va de año. Estas recomendaciones tienen como objetivo "mejorar la productividad y la sostenibilidad de las masas forestales del Noroeste peninsular y han tenido impacto en más de 4.000 hectáreas forestales".

Así lo traslada la compañía, que indica que estas sugerencias responden al compromiso con una "gestión sostenible y responsable de las plantaciones de eucalipto que se manifiesta en ofrecer información acerca de prácticas que mejoren la productividad y sostenibilidad de los montes".

Asimismo, indica que la empresa promueve la colaboración entre propietarios para "crear unidades de gestión más amplias y facilitar una gestión más eficiente, segura y rentable". Estas sinergias contribuyen, recalca, a "reducir riesgos como incendios o plagas y a generar un mayor valor ambiental, social y económico en el entorno rural".

La compañía también ha incorporado, recientemente, el análisis de suelos como parte del servicio, lo que permite "adaptar el abonado a las características específicas de cada parcela". "Hasta la fecha, Ence Terra ha realizado 1.230 análisis de suelos en todo el noroeste peninsular", apunta.