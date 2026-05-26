España y otros 15 países reclaman más fondos PAC y un reembolso más gradual del plan de recuperación

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la sesión de clausura del encuentro agropecuario nacional, en el Hotel Marriott, a 22 de mayo de 2026, en Madrid (España). La reunión institucional con el ministro sirve para repasar l - Jesús Hellín - Europa Press

BRUSELAS 26 May. (EUROPA PRESS) -

España y otros 15 Estados miembro de la Unión Europea han reclamado este martes un aumento de los fondos destinados a la Política Agrícola Común (PAC) y a la Política de Cohesión en el próximo presupuesto europeo para el periodo 2028-2034, al tiempo que han defendido estudiar un reembolso "más gradual" de la deuda emitida para financiar el fondo europeo de recuperación tras la pandemia.

En una declaración conjunta de los denominados 'Amigos de la Cohesión', los ministros de España, Bulgaria, Chequia, Croacia, Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia han advertido de que la PAC, la Política Pesquera Común (PPC) y la Cohesión son "las únicas políticas que se enfrentan a recortes en términos reales, a pesar del aumento global del volumen del nuevo Marco Financiero Plurianual".

Los firmantes defienden que estas políticas desempeñan "un papel fundamental" para promover la convergencia, el crecimiento económico y la seguridad alimentaria y subrayan además que la Cohesión y la PAC son las políticas europeas "con mayor visibilidad para sus ciudadanos".

Asimismo, los 16 países consideran que "un esquema más gradual" de reembolso de 'Next Generation EU' y nueva deuda conjunta para el apoyo a préstamos deben contemplarse como "opciones viables" para financiar inversiones y bienes públicos europeos esenciales para reforzar la autonomía estratégica de la UE a largo plazo.

Los Estados miembro también se muestran abiertos a debatir nuevos recursos propios que alivien la presión sobre los presupuestos nacionales, siempre que sean "genuinos, justos, sencillos y no regresivos".

Además, reclaman eliminar las compensaciones vinculadas al recurso propio basado en la Renta Nacional Bruta (RNB), al considerar que no existe "justificación política ni económica" para reintroducirlas en la parte de ingresos del presupuesto europeo.

Los firmantes también rechazan que la Cohesión se convierta en una "herramienta sistemática para la gestión de crisis" y piden reducir la propuesta de reservar un 10% de estas partidas para emergencias. A su juicio, cualquier reprogramación de medidas debe seguir siendo voluntaria para los Estados miembro.

En paralelo, defienden que la programación y distribución de los fondos europeos continúe siendo responsabilidad "exclusiva" de los gobiernos nacionales y avisan de que las recomendaciones europeas no deben traducirse "automáticamente en obligaciones", por considerar que ello iría contra el principio de gestión compartida y el enfoque territorial.

La declaración conjunta respalda además el enfoque del futuro Fondo Europeo de Competitividad, aunque reclama garantizar un acceso "efectivo e inclusivo" en toda la UE y medidas específicas para facilitar la participación de entidades con menos experiencia, especialmente pequeñas y medianas empresas.

Los 16 países han subrayado finalmente su voluntad de contribuir "de manera constructiva" a un acuerdo equilibrado sobre el próximo presupuesto plurianual que permita responder a las prioridades estratégicas de la UE y a las necesidades de los Estados miembro y las regiones.

A su llegada a una reunión en Bruselas de ministros europeos centrada en el futuro marco presupuestario, el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha defendido que la carta aborda el "cómo" la UE debe conseguir el nivel de ambición que defiende este grupo de países.

"Lo que es particularmente exitoso para España de esta declaración es que habla de cómo vamos a conseguir ese nivel de ambición que persigue y que, en el caso de España, situamos en el 2% del PIB", ha resumido Sampedro.

En este sentido, ha puesto en valor que el mensaje de los 16 "se basa en estar abiertos" a, no sólo considerar los recursos propios, sino también debatir sobre un "repago gradual de la deuda" del fondo de recuperación 'NextGenerationEU' y la emisión de deuda conjunta.

"Sabemos que muchos Estados miembro han hecho un esfuerzo para acomodarlo en esta declaración, pero es evidente que es la respuesta a cómo situar el marco financiero plurianual al nivel de ambición que necesita la UE", ha remachado el secretario de Estado.