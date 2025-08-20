Extinguido el incendio de Cervantes (Lugo)

Un helicóptero colabora en las labores de extinción del incendio, a 19 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo - Carlos Castro - Europa Press
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
El incendio que afectaba al ayuntamiento lucense de Cervantes se ha dado por extinguido este miércoles, afectando al final a unas 140 hectáreas.
Según ha informado la Consellería de Medio Rural, del total, 98 hectáreas corresponden a una superficie arbolada y 42 a rasa.
Este foco se inició el sábado 16 en la parroquia de Vilarello, en Cervantes y para su extinción se han desplazado 12 agentes, 26 brigadas, 24 motobombas, una pala y un helicóptero.