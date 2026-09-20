Extinguido el incendio forestal de Silleda tras afectar a 67,4 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de que el incendio forestal registrado en Silleda (Pontevedra), en la parroquia de Oleiros, quedó extinguido a las 13.22 horas de este domingo.

Tal y como ha recordado la Xunta, el fuego se inició a las 22.49 horas del pasado jueves y finalmente afectó a una superficie de 67,4 hectáreas, de las cuales 57,35 hectáreas corresponden a monte raso y 10,05 hectáreas a superficie arbolada.

Para las labores de extinción se movilizaron un total de 20 agentes, 28 brigadas, 28 motobombas, tres palas, tres técnicos, tres aviones y tres helicópteros.