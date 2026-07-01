Extinguido un incendio en uno de los islotes de las Alvedosas, en el fondo de la Ría de Vigo

VIGO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Medio Rural han extinguido este miércoles un incendio que se declaró a primera hora de la tarde en uno de los islotes de las Illas Alvedosas, en el fondo de la Ría de Vigo, entre los municipios de Soutomaior y Vilaboa.

Según han confirmado fuentes de la Consellería, el fuego se inició poco antes de las 14.00 horas de la tarde, y quedó extinguido a las 15.43 horas.

En las labores de extinción participaron un agente, un helicóptero y dos aviones (medios acumulados) y la superficie finalmente afectada fue de 0,3 hectáreas.

Las Alvedosas son un conjunto de dos islotes rocosos situados en el fondo de la Ría de Vigo, en la desembocadura del río Verdugo. El islote afectado por el fuego, que forma parte del municipio de Vilaboa, está deshabitado (igual que el otro) y la vegetación era mayoritariamente matorral.

Estos pequeños islotes forman parte del espacio natural de la Ensenada de San Simón, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Conservación (ZEC).