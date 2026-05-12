Formalizado el acuerdo unánime para impulsar una Comisión sobre el sector lácteo en el Parlamento de Galicia

AV.- El uso del idioma gallego centrará el pleno del Parlamento posterior a la celebración del Día das Letras - PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos han formalizado este martes en la Xunta de Portavoces el acuerdo unánime para la creación de una comisión de estudio sobre el sector lácteo, una iniciativa impulsada tras la petición del sindicato Unións Agrarias, como medida para combatir los contratos ilegales sobre el precio de la leche.

En la rueda de prensa posterior a la Xunta de Portavoces, el portavoz del Grupo Popular ha destacado que se trata de una iniciativa centrada en un "sector estratégico" para Galicia, "clave para la economía, el rural y el equilibrio territorial, pero que en la actualidad atraviesa una situación de preocupación por la caída de los precios de la leche en origen que perciben los productores".

En este sentido, ha destacado la necesidad de analizar "con rigor" la cadena de valor de la leche y de proponer soluciones "realistas" que den estabilidad al sector.

De este modo, ha indicado que la comisión tendrá como finalidad escuchar a todos los agentes implicados --productores, industria, organizaciones agrarias y personas expertas-- con el objetivo de formular propuestas constructivas que permitan avanzar a un modelo más sostenible, equilibrado con garantías de futuro para las explotaciones ganaderas.

Según ha explicado Pazos, el trabajo se desarrollará desde el "diálogo y la colaboración, con la intención de alcanzar un precio justo para la leche y reforzar la posición de los ganaderos en la cadena alimentaria".

El acuerdo se produce después de que la pasada semana todos los grupos se mostrasen partidarios de la puesta en marcha de este órgano tras la reunión del secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, con todas las formaciones parlamentarias.