Galicia contará con un grupo de trabajo propio para fijar su postura en el plan estratégico de la PAC 2021-2027

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro do Medio Rural, José González, ha anunciado que la Xunta conformará un grupo de trabajo destinado a fijar la postura de Galicia en el plan estratégico de España para la Política Agraria Común (PAC) entre los años 2021 y 2027, para el que se contará "con todas las aportaciones" de "todos los agentes" que conforman el sector agrícola en la Comunidad.

Así lo ha avanzado este lunes el mandatario, en declaraciones a los medios tras la reunión del consejo consultivo organizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el que el ministro, Luis Planas, y los consejeros en esta materia de las autonomías han debatido sobre la postura de España en la negociación del marco plurianual de la PAC de la Unión Europea (UE).

"Queremos colaborar con todo el sector. De la misma forma que en el Ministerio se va a crear un grupo ad hoc para el debate de este plan estratégico, en Galicia haremos lo mismo y por tanto, cuando yo venga aquí (a Madrid), yo quiero venir con todas las aportaciones de todos los que conforman el sector", ha manifestado.

En este contexto, José González ha valorado como "muy productiva" la reunión, en la que ha habido "muchas aportaciones" por parte de los distintos consejeros, que "han defendido las características y las especificidades" de las explotaciones de cada comunidad. No obstante, el titular do Medio Rural ha valorado que la postura común de todos es la de "volcarse en la defensa de los agricultores".

"DEFENDER PEQUEÑAS Y MEDIANAS EXPLOTACIONES"

Además, el conselleiro ha explicado que la Xunta pretende "defender las pequeñas y medianas explotaciones", una modalidad que es "propia" de Galicia, por lo que ha insistido en "la limitación de pago por explotación" en 60.000 euros. También se ha estudiado la posibilidad de distribuir el pago de forma que las primeras hectáreas reciban más que el resto, un modo de "beneficiar" a los cultivos de menor superficie.

Del mismo modo, González ha apelado a "defender las explotaciones en zonas desfavorecidas", es decir, las que tengan limitaciones naturales y de montaña, algo que --ha asegurado-- es "también propio y característico" de Galicia.

Así ha todo, el conselleiro do Medio Rural ha estimado que habrá un "retraso" en la configuración del plan plurianual de la PAC debido a que su votación en el Parlamento europeo "no se va a producir antes de las elecciones" del 26 de mayo. No obstante, cree que ello "no tiene por qué ser ya una mala noticia", si bien apuesta por que la posición de España "debe adelantarse" al resto de países miembros de la UE.

"Necesitamos una PAC fuerte, bien dotada y, presupuestariamente, por lo menos en las mismas condiciones financieras que en el período anterior 2014-2020", ha abordado.