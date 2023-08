Galicia, en "máxima cautela" y con el dispositivo contra incendios "totalmente desplegado"

José González reivindica la "colaboración institucional" a través del acuerdo para la limpieza de maleza con 282 municipios

OURENSE, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro do Medio Rural, José González, ha garantizado que la Xunta está en "máxima prevención" y "cautela", con el dispositivo contra incendios "totalmente desplegado", para prevenir y luchar contra las llamas en caso de producirse. Este año, al menos por ahora, no ha habido que lamentar grandes fuegos como los del verano del 2022.

"Cualquier hectárea que arde en Galicia es una desgracia. Por tanto, nosotros trabajamos para que haya la menor afectación posible", ha dicho González, en declaraciones a los medios desde Ribadavia (Ourense), donde ha supervisado los trabajos de desbroce que desarrolla el Ayuntamiento con un tractor cedido por la Administración autonómica.

El conselleiro ha confirmado que está "totalmente desplegado" el servicio de prevención y extinción con más de 3.000 efectivos junto con personal de otras instituciones. Entre ellas, las Fuerzas Armadas a través de la Operación Centinela iniciada el martes, 15 de agosto, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En lo que respecta a los trabajos de desbroce, José González ha afirmado que están ya "muy avanzados" en el marco del cumplimiento del plan de prevención, que prevé la limpieza de más de 5.000 kilómetros de pistas y unas 60.000 hectáreas.

"Estamos trabajando a destajo, colaborando todos. Esto no es una cuestión de Xunta de Galicia o Ayuntamiento, sino de todos juntos", ha insistido. "Recomiendo a los responsables políticos de otros partidos que hagan esta visita, pues pueden observar cómo estamos abriendo pistas que llevaban muchos años llenas de maleza, estamos limpiando las cunetas donde son necesarias, estamos asegurando esos puntos (...) que es importante tener limpios si tenemos la desgracia de un incendio", ha explicado.

El conselleiro do Medio Rural se ha acercado en Ribadavia, en compañía del alcalde, César Fernández, hasta uno de los puntos donde se realizan estos trabajos de desbroce "siempre que la climatología lo permite", como es el ejemplo de este miércoles.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

González ha insistido en la "colaboración institucional" entre la Xunta y los ayuntamientos y ha puesto como ejemplo la cesión gratuita de maquinaria para acometer estas labores en el marco del convenio firmado con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la entidad pública Seaga.

Gracias a este acuerdo, con 282 municipios adheridos y 12 millones de euros de presupuesto, la Administración autonómica pone a disposición de las autoridades locales "todos los medios necesarios" para estos desbroces, como más de 50 máquinas específicas para ello.

No en vano, el conselleiro do Medio Rural ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos para la limpieza de sus propias fincas y las franjas que rodean a las aldeas. En caso de no hacerlo, son las administraciones las que ejecutan estos trabajos de manera "subsidiaria".