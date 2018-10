Galicia se prepara para una vendimia de "alta calidad" y de unos 61 millones de kilos

Publicado 21/09/2018 16:01:19 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vendimia de este año en Galicia destacará por su "alta calidad" y con la previsión de recoger aproximadamente 61 millones de kilos de uva en el conjunto de las cinco denominaciones de origen de la Comunidad.

Así lo ha destacado este viernes la conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, en su visita a la bodega As Laxas, situada en el ayuntamiento pontevedrés de Arbo, dentro de la DO Rías Baixas y a la que se desplazó con motivo de estos trabajos.

La titular de Medio Rural ha indicado que el volumen de uva que está previsto recoger es casi idéntico al del año pasado, cuando se vendimiaron 61,4 millones de kilos. Como en anteriores recogidas, la mayor parte del fruto corresponde a la denominación de origen Rías Baixas, con casi el 60% del total.

En esta DO la vendimia se inició el pasado día 8 de septiembre y está previsto que finalice la mediados de octubre, con la recogida de aproximadamente 36 millones de kilos. Rías Baixas es la denominación de mayor dimensión de las gallegas, con más de 5.000 viticultores, una superficie de cultivo que supera ligeramente las 4.000 hectáreas y más de 180 bodegas.

Las previsiones en esta denominación de origen indican, además, que la vendimia será "de las mejores de la historia" en cuanto a calidad, a pesar de que puede disminuir en cantidad alrededor de un 7% respeto a la pasada campaña.

RIBEIRO

Por volumen de uva a recoger, la siguiente denominación es la de O Ribeiro. En ella está previsto vendimiar unos 10 millones de kilos, frente los 9,6 millones de la anterior campaña.

A continuación estaría la DO Ribeira Sacra, con una previsión de 6 millones de kilos (en el 2017 se recogieron 5,5 millones), seguida de la de Valdeorras, con 5 millones de kilos (4,2 el pasado año) y, por último, Monterrei, con una previsión de 4 millones de kilos, frente los 2,8 recogidos en la vendimia anterior.