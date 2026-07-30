Galicia prorroga un mes las medidas ante la dermatosis nodular contagiosa para proteger la cabaña bovina

Archivo - Varias vacas en una explotación agraria, a 5 de febrero de 2024, en Lalín, Ourense, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha publicado este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una nueva resolución por la que se prorrogan las medidas de prevención de la enfermedad de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) que afecta al ganado bovino, con el fin de seguir protegiendo la cabaña gallega.

Esta decisión producirá sus efectos desde el 1 de agosto, hasta el próximo 31 del mismo mes, ambos incluidos, y podrá prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. El análisis del riesgo sanitario existente, que se realiza de forma permanente por los Servicios Veterinarios Oficiales de la Consellería, aconseja mantener por el momento las medidas cautelares establecidas en Galicia.

Así, con esta resolución siguen permitidas las ferias, certámenes, subastas, mercados y concentraciones de ganado bovino con finalidad comercial, aunque solo con asistencia de animales procedentes de explotaciones gallegas. Eso sí, los vehículos procedentes de fuera de la comunidad que acudan a estos eventos deberán acceder a las instalaciones vacíos, limpiados, desinfectados y desinsectados.

Con respecto a la celebración extraordinaria de concursos, certámenes, subastas y exhibiciones, continuará siendo precisa la autorización previa de la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Consellería do Medio Rural, en su caso también con asistencia solo de animales de explotaciones gallegas.

Del mismo modo, se mantiene el período de vigilancia veterinaria oficial vigente, de 28 días para todos los bovinos procedentes de explotaciones localizadas fuera de Galicia desde la fecha de su incorporación a la explotación de destino en la comunidad.

Todos los animales de las granjas que incorporen bovinos procedentes de otras partes del territorio español o del extranjero quedarán inmovilizados de forma cautelar durante el mismo período de tiempo. Una inmovilización que afectará a los bovinos presentes en la explotación en la fecha de entrada de los nuevos animales.

Del mismo modo, sigue siendo obligatorio desinsectar todos los bovinos presentes en la explotación a la que se incorporen estos animales, así como todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada a Galicia, tanto para vida como para sacrificio, y, en este último caso, manteniéndose la posibilidad de su entrada siempre que sean trasladados directamente a matadero.

Además, Servicios Veterinarios Oficiales de Medio Rural continuarán realizando todas las actuaciones necesarias de inmovilización de las explotaciones, vigilancia sanitaria, comprobación de la correcta desinsectación, control de las condiciones de limpieza y desinsectación de vehículos, con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En este contexto, Medio Rural ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) una mayor implicación de su departamento y una estrategia "clara" de coordinación entre todas las comunidades autónomas para el control "eficaz" de esta enfermedad.

Asimismo, también se le ha pedido que lidere, en la Unión Europea, una vacuna marcada que pueda utilizarse con carácter preventivo y que se cambie la categoría de la enfermedad.