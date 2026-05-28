Identificados tres vecinos de Verea (Ourense) por numerosos incendios en este municipio y en Quintela de Leirado

Investigación de incendios en Verea y Quintela de Leirado - XUNTA

OURENSE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Tres vecinos de Verea (Ourense) han sido identificados como los presuntos autores de numerosos incendios forestales en este municipio y en Quintela de Leirado.

Según informa la Xunta en un comunicado, agentes ambientales de la Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO), de la Consellería do Medio Rural, y efectivos de la Policía Autonómica en Ourense participaron en una investigación conjunta que permitió la identificación de estos tres individuos por incendios intencionados en la comarca de Terra de Celanova.

Tras activarse un dispositivo específico, y la reconstrucción de uno de los incendios investigados, se detectaron elementos compatibles con la posible participación en este fuego de los ocupantes de un vehículo presente en la zona. Los fuegos estaban caracterizados por su proximidad espacial, reiteración temporal y similitud en los patrones de ejecución.

Uno de los fuegos que puso sobre la pista a los investigadores fue el que tuvo lugar el 1 de abril en el lugar de Bangueses, en el ayuntamiento de Verea.

Una vez recopilados los distintos indicios y elementos probatorios, se procedió a la apertura del correspondiente atestado policial y se tomó declaración a tres personas en calidad de investigados por varios incendios forestales intencionados en los municipios de Verea y Quintela de Leirado.

Las diligencias por estos hechos fueron remitidas a la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Bande.

En lo que va de campaña, la unidad de la Policía Nacional adscrita a Galicia lleva 12 personas detenidas o investigadas como presuntas autoras de incendios forestales.