El incendio de Silleda afecta a una zona de petroglifos en Castro Montaz

PONTEVEDRA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio que calcina más de 20 hectáreas en el municipio pontevedrés de Silleda afecta a una zona de petroglifos en Castro Montaz.

En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández, explica que esta mañana los trabajadores de extinción se encontraban atacando "la cola del incendio" con brigadas y medios terrestres para tratar de controlar el fuego, al tiempo que se valora la incorporación de medios aéreos este viernes.

Relata que, por el momento, el incendio afecta a una zona forestal sin proximidad a ningún lugar habitado, "en una zona que no es la primera vez que arde", si bien desconoce las causas de inicio del fuego.

Asimismo, la regidora explica que el fuego se encuentra en el entorno del yacimiento de petroglifos de Chao de Petos, en el monte de Castro Montaz, por lo que "habrá qué el nivel de afectación" a esta valiosa zona arqueológica.

El fuego, declarado en la parroquia de Oleiros, comenzó a las 22,49 horas del pasado jueves. En las tareas de extinción participan de forma acumulada: 11 motobombas, ocho brigadas, siete agentes y dos palas.