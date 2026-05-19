Inmovilizados más de 1.500 kilos de productos fitosanitarios en un almacén clandestino de Zas (A Coruña)

La Guardia Civil inmoviliza más de 1.500 kilos de productos fitosanitarios de un almacén ilegal de Zas (A Coruña). - GUARDIA CIVIL

A CORUÑA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Seprona de la Guardia Civil, en colaboración con los servicios de Sanidad Vegetal de la Consellería do Medio Rural, ha inmovilizado más de 1.500 kilos de productos fitosanitarios ilegales, localizados en un almacén clandestino de Zas (A Coruña).

Según han informado fuentes de la Comandancia de A Coruña, el hallazgo de estos productos se realizó en el marco de un operativo conjunto, amparado en la Orden de Servicios DOKU (una operación de ámbito nacional orientada al control estricto de la comercialización y depósito de productos fitosanitarios).

Así, la intervención se llevó a cabo el pasado 14 de mayo, durante una inspección técnica ordinaria en un establecimiento minorista de venta de este tipo de productos, en Zas. Durante esa inspección, los agentes detectaron "graves anomalías y discrepancias" en la trazabilidad de las sustancias expuestas en el local, lo que levantó las sospechas de los guardias ante la posible existencia de un centro de distribución no declarado.

Tras realizar indagaciones, la Guardia Civil descubrió una nave de almacenamiento vinculada con esta empresa, situada también en Zas, a unos 15 kilómetros del establecimiento inspeccionado.

Al llegar a la nave, sorprendieron a varios operarios de la empresa en el momento en que intentaban trasladar varias cajas de productos hacia una furgoneta estacionada, con el fin de ocultarlas. Los agentes realizaron una inspección detallada del vehículo y de un contenedor utilizado como almacén logístico de los productos.

De este modo pudieron constatar que el almacén operaba de forma ilegal, al carecer de las autorizaciones administrativas necesarias para esa actividad comercial y depósito de productos. Además, el espacio no reunía todos los requisitos técnicos exigibles para la guarda de este tipo de sustancias, de manera que se puedan conservar correctamente y se garantice la preservación del entorno medioambiental.

Como consecuencia de las infracciones y deficiencias observadas, se procedió a la inmovilización de un total de 1.567 kilogramos de diferentes productos fitosanitarios. La mercancía intervenida quedó precintada y sellada, a disposición de las autoridades competentes para su custodia y posterior tramitación legal.

Tras finalizar las inspecciones, los agentes del Seprona procedieron a confeccionar las correspondientes denuncias administrativas por las infracciones detectadas en materia de sanidad vegetal y seguridad legal, denuncias que han sido puestas en conocimiento de la autoridad administrativa competente.