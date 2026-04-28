Medio Rural invierte más de 1,7 millones para mejorar caminos de la parcelaria de Val de Camba, en Rodeiro

PONTEVEDRA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural invierte más de 1,7 millones de euros para mejorar la red de 74 caminos de la parcelaria de Val de Camba, en el municipio de Rodeiro (Pontevedra).

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha visitado este martes la zona en la que ha comenzado esta actuación.

Las obras permitirán actuar en más de 26 kilómetros de caminos y se mejorarán las entradas de las fincas cuyos propietarios así lo hayan solicitado, alrededor de 140, con la formación de cuestas y otras acciones.

Busca mejorar la parcelaria que abarca una superficie superior a las 1.800 hectáreas, divididas en cerca de 1.870 parcelas de 722 propietarios. Asimismo, la conselleira destaca la inversión de casi 4 millones de euros en los trabajos de reestructuración.