Pontón exige a la Xunta ayudas directas al sector agroganadero para afrontar la inflación derivada de la guerra

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha exigido a la Xunta ayudas directas al sector agroganadero para afrontar el aumento de los costes de combustibles, fertilizantes y alimentación animal derivado de la inflación consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

En una visita a una granja en Mazaricos, la líder del Bloque ha reclamado al Gobierno de Alfonso Rueda que "deje de arrastrar los pies" ante un "sector estratégico" en Galicia y comience a tomar medidas para hacer frente a la escalada de precios.

Por ello, también ha pedido a la Xunta que abra líneas de crédito para las Pymes y ha apostado por la "estricta aplicación de la ley de cadena alimentaria para garantizar un precio justo para que los productores "no tengan que producir a pérdidas", así como por que no entre en vigor el acuerdo con Mercosur.

En esta línea, Pontón ha advertido que el precio de la leche en 2025 fue "el más bajo de todo el Estado", lo que ha considerado una "injusticia".

"¿Cómo puede ser que nuestros ganaderos y ganaderas produzcan una leche de primera, pero les estén pagando los precios más bajos de todo el Estado? ¿Cómo es posible que además esto pase en un momento en el que en el Estado español estamos importando leche de fuera, es decir, no hay un exceso de producción, sino que hay más demanda que producción? ¿Y cómo es posible que el gobierno del PP de Rueda no mueva ni un solo dedo para acabar con esta discriminación y con esta injusticia?", ha cuestionado.

CONTRATOS A LA BAJA

En este contexto, la portavoz del BNG ha lamentado que la situación "todavía puede empeorar", ya que la industria "está trasladando a los productores que la negociación de los próximos contratos será a la baja".

En este punto, ha emplazado a Alfonso Rueda a "ponerse al frente" y liderar un modelo en el que se le paguen "unos precios justos" a los productores. Para ello, Pontón ve clave recuperar la Mesa do Leite, "que se siente la industria con los ganaderos y que se negocie un precio justo para una leche de máxima calidad".

También ha puesto en valor la propuesta del Bloque para movilizar tierras con el objetivo de ampliar la superficie de las explotaciones agroganaderas, en total, 100.000 hectáreas de aquí al 2030, para tratar de mejorar la competitividad del sector y evitar tener terrenos en desuso.

Por otro lado, ha instado a la Xunta a resolver "de una vez por todas" las ayudas de 2025 para la incorporación de jóvenes a la actividad ganadera.