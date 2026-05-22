El PPdeG compromete "escuchar y dar voz" al sector ganadero en la comisión de estudio sobre el precio de leche

Pazos, durante la visita. - ÍÑIGO ROLÁN/PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG se ha comprometido a "escuchar y dar voz" al sector ganadero en la Comisión no permanente especial de estudio sobre el precio de la leche que se activará en el Parlamento gallego.

Así lo ha trasladado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alberto Pazos, tras mantener en Rodeiro (Pontevedra) una reunión con la cooperativa O Rodo, de la que destacó "su labor magnífica para que la Galicia rural sea una Galicia con futuro".

Tras incidir en que el sector de la leche "merece toda la atención y compromiso" de los populares, ha abogado por impulsar "soluciones realistas y medidas útiles" que den estabilidad al sector y garanticen su viabilidad.

En este sentido, ha defendido "un modelo más sostenible, equilibrado y con garantías de futuro" para las explotaciones ganaderas, y ha abogado por conseguirlo "con diálogo, colaboración y consenso". "Trabajar juntos para que se puedan materializar las reivindicaciones", ha apelado.

Durante la visita a la sede de la cooperativa, "un referente para toda la comarca", ha remarcado que, al amparo de esta comisión, se escuchará a todos los agentes implicados --productores, organizaciones agrarias, sindicatos, industria, y expertos-- con el objetivo de "seguir protegiendo y defendiendo un sector que es fundamental para Galicia".

Pazos, que estuvo acompañado por la portavoz del PP de Rodeiro, Cati Somoza, ha informado de que el siguiente paso a dar, previo a su constitución formal, será la firma conjunta, por todos los grupos parlamentarios, de la solicitud de creación de este órgano; y ha avanzado que, previsiblemente, la firma tendrá lugar a próxima semana.