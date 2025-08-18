Queda libre e investigado por un delito de incendio forestal el vecino de Petín detenido este domingo

Vecinos se concentran en apoyo a un detenido en Petín. - Rosa Veiga - Europa Press

El vecino de localidad ourensana de Petín detenido por la Guardia Civil este domingo como presunto autor de un incendio en O Seixo (O Bolo) ha sido puesto en libertad por el juzgado de A Pobra de Trives, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Así, este hombre, de 61 años de edad, ha sido puesto en la tarde de este lunes a disposición del Tribunal de Instancia de A Pobra de Trives, que ha acordado su puesta en libertad, en calidad de investigado por un supuesto delito de incendio forestal. El tribunal le ha impuesto la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes.

Precisamente, con motivo de su detención y traslado al juzgado, más de 150 vecinos de Petín, entre ellos su alcaldesa, se trasladaron este lunes hasta Trives para manifestar su apoyo a su vecino, y han denunciado que su arresto fue "injusto" y que está siendo un "cabeza de turco".

Al respecto, estos vecinos lamentaron que se "detiene a los únicos que quedaron en los pueblos a apagar lo poco que se salvó". "Detener a los voluntarios, y verdaderos héroes de esta catástrofe, es la gota que colma el vaso tras el abandono sufrido durante estos días", indicaron, para añadir que: "Los verdaderos responsables parecen necesitar un cabeza de turco y no vamos a permitirlo".

Uno de ellos, ha explicado a Europa Press que el hombre detenido era "un voluntario" que estaba ayudando y se limitó a prender "a modo de cortafuegos", y que estaba "intentando salvar el pueblo" porque tiene conocimientos de cómo actuar en caso de incendios.

Después de trascender la decisión judicial sobre el detenido de Petín acusado de provocar un incendio en O Bolo, la Fiscalía informó de que había pedido para él la medida de prisión provisional eludible bajo depósito de fianza de 2.000 euros en base a los indicios incriminatorios.

A juicio del Ministerio Fiscal, prendió fuego "como acto que va contra el raciocinio de la persona que lo lleva a cabo" y en contra del dolo eventual que existe como hecho de prender fuego que pudo provocar consecuencias indeseables".

Esta coyuntura, sin perjuicio de si en ulteriores declaraciones se considera la existencia del dolo eventual, sería, según Fiscalía, "suficiente" para la medida de prisión provisional eludible bajo el depósito de 2.000 euros de fianza.