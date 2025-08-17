Reabierta la A-52 en Melón sentido Benavente, pero continúa cortada en dirección Vigo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-52 reabrió al tráfico en Melón en sentido Benavente, pero continúa cortada en dirección Vigo a causa de los incendios forestales que asolan la provincia de Ourense.

Según ha detallado el 112 Galicia, la autovía queda reabierta en el kilómetro 262 en el municipio ourensano de Melón, en sentido Benavente.

El corte, según informaron fuentes de la Guardia Civil, se produjo a las 15.25 horas en el kilómetro 252, sentido Vigo, y en el kilómetro 262 sentido Benavente.