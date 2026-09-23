Rueda resalta el papel del sector vitivinícola en la generación de empleo y en la fijación de población

Rueda y la conselleira, en el acto de la federación española de vino - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha resaltado el papel del sector vitivinícola en la generación de empleo y en la fijación de población en el rural, durante su participación en la reunión de la comisión ejecutiva de la federación española del vino en Cambados (Pontevedra).

Tras la polémica por la detección de tres temporeros trabajando de forma irregular en la bodega de la familia del conselleiro de Emprego, José González, el titular del Gobierno gallego ha hecho referencia así al papel del sector en el mercado laboral, según indica la Xunta en un comunicado.

En concreto, dice, resaltó la "importancia" de este sector para dinamizar el rural gallego "al generar empleo y riqueza" y también aludió al hecho de que ayuda "a fijar población y mejorar la gestión del territorio y del paisaje".

También ha aplaudido que los viticultores gallegos "apuesten por compaginar la tradición y experiencia de años de trabajo con la innovación y diversificación de los productos siempre con el objetivo de ofrecer la mejor calidad a los consumidores".

Además, ha destacado el peso de Galicia en el sector español y el apoyo de la Xunta para hacer frente a los retos de un ámbito "clave" para el rural, apunta la nota de prensa.

Entre otros datos, ha señalado que la comunidad cuenta con 10.000 productores y más de 440 bodegas que representan el 1,4% del producto interior bruto (PIB) gallego.

12 MILLONES AL AÑO

Rueda ha reivindicado, asimismo, que los vinos gallegos son "uno de los mejores embajadores de lo que significa Galicia Calidade" y ha valorado que su Ejecutivo destina "cada año" 12 millones de euros en ayudas para la modernización de viñedos, la elaboración o la comercialización de productos vitivinícolas.

Acompañado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha participado en la reunión que se celebró en la Bodega Martín Códax en Cambados.