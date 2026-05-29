Archivo - Dos vacas en el parque eólico de Mondego, a 19 de febrero de 2026, entre Ribadeo y Trabada, Lugo, Galicia (España). La compañía de capital público-privado Recursos de Galicia adquiere el Parque eólico Mondego al Banco Sabadell. La compra del Par - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural publica este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una nueva resolución por la que se prorrogan las medidas de prevención de la enfermedad de la Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) que afecta al ganado bovino. Esta decisión estará en vigor desde el 1 hasta el 30 de junio, ambos incluidos, y se podrá ampliar en función de la evolución epidemiológica de la dolencia.

En un comunicado, la Consellería do Medio Rural explica que el análisis del riesgo sanitario existente, que se realiza de manera permanente por los Servicios Veterinarios Oficiales de la Consellería, aconseja mantener por el de ahora las medidas cautelares establecidas en Galicia, con la finalidad de continuar salvaguardando y protegiendo la cabaña bovina de nuestra comunidad.

Por lo tanto, con esta resolución siguen permitidas las ferias, certámenes, subastas, mercados y concentraciones de ganado bovino con finalidad comercial, aunque solo con asistencia de animales procedentes de explotaciones gallegas. Eso sí, los vehículos procedentes de fuera de la comunidad que acudan a estos eventos deberán acceder a las instalaciones vacíos, limpiados, desinfectados y desinsectados.

En relación con la celebración extraordinaria de concursos, certámenes, subastas y exhibiciones, continuará siendo precisa la autorización previa de la Dirección Xeral de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Consellería do Medio Rural, en su caso también con asistencia solo de animales de explotaciones gallegas.

VIGILANCIA VETERINARIA DE 28 DÍAS

Del mismo modo, continúa el período de vigilancia veterinaria oficial vigente de 28 días para todos los bovinos procedentes de explotaciones localizadas fuera de Galicia -con destino a vida-, desde la fecha de su incorporación a la explotación de destino en nuestra comunidad.

Todos los animales de las granjas que incorporen bovinos procedentes de otras partes del territorio español o del extranjero quedarán inmovilizados de manera cautelar durante el mismo período de tiempo. Una inmobilización que afectará a los bovinos presentes en la explotación en la fecha de entrada de los nuevos animales.

Al mismo tiempo, continúa siendo obligatorio desinsectar todos los bovinos presentes en la explotación a la que se incorporen estos animales, así como todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada la Galicia, tanto para vida como para sacrificio, y, en este último caso, manteniéndose la posibilidad de su entrada siempre que sean trasladados directamente a matadero.

La Xunta ha recordado que los Servicios Veterinarios Oficiales de Medio Rural realizarán todas las actuaciones necesarias de inmobilización de las explotaciones, vigilancia sanitaria, comprobación de la correcta desinsectación, control de las condiciones de limpieza y desinsectación de vehículos, con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

PETICIONES AL MINISTERIO DE AGRICULTURA

El Gobierno gallego mantiene su mensaje de tranquilidad hacia el sector y hacia ciudadanía en general, ya que no existe constancia de ningún caso de esta enfermedad en Galicia y tampoco se transmite a las personas.

En este contexto, Medio Rural sigue reclamando al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) una mayor implicación de su departamento y una estrategia clara de coordinación entre todas las comunidades autónomas para el control eficaz de esta enfermedad, con el fin de llevar a cabo medidas homogéneas que den certezas y seguridad en el sector ganadero, particularmente en el caso de tener que poner en marcha indemnizaciones.

En esta misma línea, ha recordado que pidió al Ministerio que lidere, en la Unión Europea, una vacuna marcada que pueda usarse con carácter preventivo y que se cambie la categoría de la enfermedad -actualmente cualificada como A, la más grave de las existentes-, ya que repercute de forma muy exigente en el sector ganadero.

Ambos asuntos fueron trasladados al comisario europeo de Salud y Bienestar Animal en una reunión mantenida en Bruselas por la conselleira del Medio Rural. Asimismo, también se ha solicitado su inclusión en los seguros agrarios.

La Dermatosis Nodular Contagiosa es una enfermedad vírica de alta difusibilidad que ocasiona importantes perjuicios, tanto en las explotaciones afectadas como en el sector bovino del territorio en el que se notifique su presencia.