Sale de la cárcel el investigado por causar el gran incendio de Oímbra (Ourense) mientras desbrozaba

Mirador de Chandrexa de Queixa con vistas hacia el Macizo Central gallego, a 11 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa, Ourense, Galicia (España). Los incendios del verano en Galicia arrasan hasta este 11 de agosto más de 4.000 hectáreas, con el princi
Mirador de Chandrexa de Queixa con vistas hacia el Macizo Central gallego, a 11 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa, Ourense, Galicia (España). Los incendios del verano en Galicia arrasan hasta este 11 de agosto más de 4.000 hectáreas, con el princi - Rosa Veiga - Europa Press
Europa Press Galicia
Publicado: martes, 9 septiembre 2025 10:58

   OURENSE, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La titular de la plaza 1 del Juzgado de Instancia de Verín, tras la petición de la Fiscalía, ha decretado la puesta en libertad del hombre de 46 años que en agosto fue detenido y enviado a prisión provisional por supuestamente provocar el gran incendio forestal de Oímbra (Ourense) mientras realizaba labores de limpieza y desbroce.

   Según confirman fuentes judiciales, este varón saldrá de la cárcel --donde ingresó el 17 de agosto-- por entender la jueza que el riesgo de reiteración del delito y de destrucción de pruebas "ha perdido intensidad", por lo que "ya no está justificada la medida".

   Sin embargo, continuará investigado por un delito de incendio por imprudencia grave, lesiones graves y daños, y deberá comparecer de forma periódica en el juzgado mientras continúe la instrucción de la causa.

   El incendio de Oímbra --que también afectó a los municipios de Xinzo de Limia, Monterrei, Cualedro, Verín, Laza, Trasmiras, Castrelo do Val y Baltar-- fue el segundo más grande de la historia de Galicia al afectar a una superficie de 23.736,65 hectáreas, según las últimas estimaciones disponibles el día de su extinción, el 31 de agosto.

Contador