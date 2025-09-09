Sale de la cárcel el investigado por causar el gran incendio de Oímbra (Ourense) mientras desbrozaba

Mirador de Chandrexa de Queixa con vistas hacia el Macizo Central gallego, a 11 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa, Ourense, Galicia (España). Los incendios del verano en Galicia arrasan hasta este 11 de agosto más de 4.000 hectáreas, con el princi - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La titular de la plaza 1 del Juzgado de Instancia de Verín, tras la petición de la Fiscalía, ha decretado la puesta en libertad del hombre de 46 años que en agosto fue detenido y enviado a prisión provisional por supuestamente provocar el gran incendio forestal de Oímbra (Ourense) mientras realizaba labores de limpieza y desbroce.

Según confirman fuentes judiciales, este varón saldrá de la cárcel --donde ingresó el 17 de agosto-- por entender la jueza que el riesgo de reiteración del delito y de destrucción de pruebas "ha perdido intensidad", por lo que "ya no está justificada la medida".

Sin embargo, continuará investigado por un delito de incendio por imprudencia grave, lesiones graves y daños, y deberá comparecer de forma periódica en el juzgado mientras continúe la instrucción de la causa.

El incendio de Oímbra --que también afectó a los municipios de Xinzo de Limia, Monterrei, Cualedro, Verín, Laza, Trasmiras, Castrelo do Val y Baltar-- fue el segundo más grande de la historia de Galicia al afectar a una superficie de 23.736,65 hectáreas, según las últimas estimaciones disponibles el día de su extinción, el 31 de agosto.