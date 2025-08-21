Siguen en estado grave el bombero y los tres brigadistas heridos en los incendios de Ourense

A CORUÑA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los tres brigadistas y el bombero heridos durante los operativos de extinción de los incendios forestales en Ourense continúan ingresados en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña con pronóstico grave y muy grave.

Según el último parte médico facilitado por el centro hospitalario, el brigadista más joven, de 18 años, presenta quemaduras de tercer grado en el 40% de su cuerpo e intoxicación por inhalación de humo. Está estable pero el pronóstico es muy grave.

Otro de los brigadistas, de 23 años, con pronóstico grave por quemaduras de segundo grado en el 15% del cuerpo y también con intoxicación por inhalación de humo, evoluciona favorablemente.

El tercero de ellos, de 25 años, está estable dentro de la gravedad. Presenta quemaduras de segundo grado en el 15% del cuerpo y, como sus compañeros, intoxicación por inhalación de humo.

El último de los ingresados es un bombero de 46 años que también está estable dentro de la gravedad. Presenta quemaduras de segundo grado en el 10% del cuerpo e intoxicación por inhalación de humo.