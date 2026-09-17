SLG y Asaga denuncian que los ganaderos "no tienen poder" de negociación ante la industria láctea

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, María Ferreiro Santos, y el presidente de la Asociación Agraria de Galicia (Asaga), Francisco Bello Bello, han denunciado que los ganaderos "no tienen poder de negociación" cuando les llega una oferta de una industria.

Así lo han indicado este jueves durante sus comparecencias en el Parlamento de Galicia en la Comisión no permanente especial sobre el precio de la leche en Galicia, donde ha denunciado la "desaparición" continuada de granjas en el territorio gallego y han hecho referencia a los costes de producción que tienen los ganaderos.

Por su parte, Ferreiro ha recordado los antecedentes de la regulación del sector y ha señalado que, pese a los avances introducidos por el paquete lácteo, en los contratos "faltaba hablar de las condiciones del precio y de la negociación".

En este sentido, ha cuestionado el papel desempeñado por las organizaciones de productores lácteos (OPL), al considerar que no "han sido capaces" de desarrollar negociaciones con consecuencias para los productores, a pesar de que "recibieron dinero público para ponerlas en marcha".

En su intervención también ha puesto el foco en los costes de producción y ha lamentado que en Galicia el precio de la leche "está por debajo" del precio estatal.

Primeramente, ha señalado que el gasóleo agrícola pasó de 0,96 euros por litro en febrero a 1,40 euros a comienzos de septiembre, lo que supone un incremento del 45,6 por ciento. Además, ha apuntado que el precio medio ponderado de la leche en Galicia se situó en julio en 44,38 euros por cada 100 litros sin IVA, frente a los 46,40 euros del conjunto estatal y los 49,10 euros de Asturias.

Asimismo, ha lamentado que en 2025 Galicia bajó de las 5.000 granjas productoras de leche, aunque las explotaciones gallegas representan el 42% de las granjas de leche del Estado y la comunidad continúa siendo la principal región productora.

El SLG también ha advertido de que podría haber "otro caso de cártel de la leche" tras la renovación de los contratos en abril de este año. "El cártel de la leche podría no haber desaparecido en todo este tiempo, especialmente en estos últimos meses. A juzgar por el comportamiento idéntico, por la estrategia de renovación en los últimos contratos de abril de 2026", ha alertado.

Por todo ello, Ferreiro ha expuesto las diferentes medidas que el Sindicato Labrego Galego considera que se deberían llevar a cabo ante la situación que atraviesa el sector ganadero gallego.

Así, ha propuesto una "identificación clara" en el etiquetado; el cumplimiento del paquete lácteo; apoyo público y administrativo a las iniciativas de transformación y comercialización directa; apoyo público "real" que garantice el relevo generacional; movilización de las tierras; y "trabajar conjuntamente" sobre las prioridades de Galicia en cuanto a la Política Agraria Común (PAC).

Finalmente, ha pedido activar las mesas de negociación, dar "cumplimiento" a la Ley de la cadena alimentaria, estudios públicos "claros" sobre los costes de producción, políticas públicas que "garanticen el relevo generacional", una PAC al "servicio de las producciones gallegas" con presupuesto sólido, y "poner atención" en el cambio climático y nuevas enfermedades para el ganado.

ASAGA

Por su parte, el presidente de la Asociación Agraria de Galicia (Asaga), Francisco Bello Bello, ha subrayado que "no puede aceptarse como normal" que producir "cueste más" y que el ganadero tenga que vender la leche "cada vez más barata".

"A pesar de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, el ganadero no dispone de capacidad negociadora real con la industria y las propuestas de contrato enviadas se convierten en meros contratos de cesión, en la mayoría de los casos", ha asegurado Francisco Bello.

Por ello, Asaga ha considerado "básico" que se garantice el cumplimiento total de la ley de la cadena "reforzando los mecanismos de control e incrementando las inspecciones" en la parte de la industria y en la distribución.

A renglón seguido, ha incidido en que "no puede aceptarse como normal" que producir cueste más y que, al mismo tiempo, el ganadero tenga que vender "cada vez más barato". Todo ello, debido a que los costes de producción "están completamente disparados" por factores que "no están en la mano del propio ganadero".

"Esto no es mercado, es destrucción del valor en el primer nivel de la cadena. Aquí la Administración tiene una responsabilidad que no puede eludir, ya que dispone de información, de herramientas de control y capacidad inspectora", ha señalado Bello.

De esta forma, Asaga ha reclamado "mucha más" inspección, control y actuación de oficio. "No pedimos privilegios, no pedimos precios intervenidos, no pedimos que se eliminen las reglas del mercado. Pedimos algo básico, que se cumpla la ley", ha subrayado.

Un ganadero que vende "por debajo de sus costes", ha continuado Bello, no está obteniendo menos beneficios, sino que "pierde dinero". En este sentido, ha denunciado que el ganadero "no está" en igualdad de condiciones para negociar ni para denunciar a quien le compra.

"La mayoría de las veces está obligado a aceptar los contratos en los que se establece que el precio estará por encima de los costes, para después comprobar que la liquidación final convierte la operación en una venta a pérdidas", ha lamentado.

Por ello, ha reclamado que cuando se detecta una oferta de la industria por debajo de estos costes se debería actuar de oficio y "con contundencia" desde la Administración competente. Finalmente, ha puesto el foco en la duración de los contratos que, mayoritariamente, son de tres a seis meses, lo que "favorece la inestabilidad y que no haya seguridad en el tiempo".