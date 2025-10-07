La Xunta activa el instrumento financiero en el agro con préstamos que podrán movilizar casi 60 millones

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha activado el instrumento financiero para dotar de liquidez al sector agrario gallego con préstamos de financiamiento que podrán movilizar casi 60 millones de euros.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este martes la orden de la Consellería do Medio Rural, que cuenta con un presupuesto total de seis millones de euros.

Este es un mecanismo que pone a disposición del destinatario final la garantía para subscribir préstamos en condiciones ventajosas de financiamiento, facilitando el acceso al crédito de proyectos financieramente viables, y diseñado para optimizar la administración y distribución de los fondos destinados a la agricultura y al desarrollo rural.

Así, por un lado se habilita para las intervenciones vinculadas a las inversiones productivas en explotaciones agrarias vinculadas a contribuir a la mitigación-adaptación al cambio climático y al uso eficiente de los recursos naturales y bienestar animal; por otra parte, también está concebida para las inversiones en modernización y/o mejora de explotaciones agrarias.

En lo que respecta al primer caso, los importes oscilarán entre un mínimo de 30.000 euros y un máximo de 250.000 euros por beneficiario. La línea cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros y con ella podrán financiarse acciones de mitigación o adaptación al cambio climático; inversiones para la gestión de los recursos agua, suelo y aire; acciones de mejora de la eficiencia energética y producción de energías verdes y aquellas inversiones relacionadas con el bienestar animal y la implementación de medidas de bioseguridad en las explotaciones agrarias.

Con respecto al segundo caso, los importes mínimos de los préstamos oscilarán entre los 15.000 euros para capital circulante y los 30.000 euros para inversiones, mientras que los importes máximos serán de 30.000 euros para circulante y de hasta medio millón de euros para inversiones por beneficiario. La línea está dotada de un presupuesto total de 4,29 millones de euros.

De esta manera, podrán apoyarse las inversiones materiales e inmateriales que supongan una mejora del rendimiento global, la competitividad o la viabilidad de las explotaciones.

AYUNTAMIENTO DE FORCAREI

Por otra parte, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, se ha citado con la alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro, con el objetivo de poner en marcha nuevas iniciativas para impulsar el rural de este municipio.

En la reunión, abordaron diferentes temas de interés para este ayuntamiento, como es un nuevo proyecto de mejora de caminos rurales o de impulso a la concentración parcelaria de Meavía Quintillán.

Además, también se ha hablado de la necesidad de activar en el ayuntamiento las posibilidades que se ofrecen al amparo del convenio de gestión de la biomasa en las franjas secundarias que la Consellería mantiene con la Fegamp y con Seaga, y al que Forcarei está adherido; así como otros temas vinculados con maquinaria de incendios forestales.